＜速報＞国内女子ツアー第2ラウンドは降雨によりスタート直後に一時中断 わずか16分で再開
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 2日目◇20日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドは、降雨により午前7時25分に競技が一時中断となった。そしてその16分後、午前7時41分に競技が再開した。
【写真】ミヤコレが10cmカット＋黒髪の大胆イメチェン
アウト、インともに午前7時5分から競技が開始。雨の中、選手はコースへと飛び出していったが、突然強まった雨脚で一時中断となった。6アンダー・首位の小滝水音、イ・ミニョン（韓国）、5アンダーの高野愛姫による最終組は午前9時55分にスタートする予定だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアーのリーダーボード
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
元女王・森田理香子が1年7カ月ぶりのアンダーパー 「去年とは全然違う、うまくなっている」
超レア！ 吉田鈴が姉の優利＆シブコとドレス姿で登場【写真】
＜スコア速報中！＞米女子ツアー今週は3日間大会！ リーダーボード
【写真】ミヤコレが10cmカット＋黒髪の大胆イメチェン
アウト、インともに午前7時5分から競技が開始。雨の中、選手はコースへと飛び出していったが、突然強まった雨脚で一時中断となった。6アンダー・首位の小滝水音、イ・ミニョン（韓国）、5アンダーの高野愛姫による最終組は午前9時55分にスタートする予定だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアーのリーダーボード
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
元女王・森田理香子が1年7カ月ぶりのアンダーパー 「去年とは全然違う、うまくなっている」
超レア！ 吉田鈴が姉の優利＆シブコとドレス姿で登場【写真】
＜スコア速報中！＞米女子ツアー今週は3日間大会！ リーダーボード