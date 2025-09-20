パイレーツのポール・スキーンズ投手（23）はメジャー1年目の昨季、新人王を獲得したが、2年目もサイ・ヤング賞獲得が間違いないと言われている。

しかし、本人は個人賞のことよりも、チームが勝てないことに不満を募らせている。19日AP通信の取材に「必要なことを学べなかったり、やりたかったことをなぜ達成できなかったのか分からなければ、この1年は無駄になる」とチームの現状について厳しく語った。

そして、同時に「個人としても、チームとしても、組織としても修正すべきことは分かっている。あとは実行するだけだ」とも付け加えた。

ここまでのところ、パイレーツは65勝88敗、ナ・リーグ中地区で2年連続の最下位だ。問題はメジャー最下位の打撃陣で、本塁打数、OPS、得点数が30球団中30位。何より長打力が欠如している。

スキーンズは防御率2.03（MLBトップ）、209奪三振、被打率.199という圧倒的な成績にもかかわらず、通算成績は10勝10敗。来週に予定している今季最終登板次第では勝率5割以下となるかもしれない。

ちなみに勝率5割以下の投手がサイ・ヤング賞を受賞した前例はない。「大事なのは、多くの選手が自分を見つめ直し、何を改善すべきかを見極め、そのために犠牲を払うことだ」とスキーンズは語っている。