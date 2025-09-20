自民党総裁選をめぐる立候補会見で「強い経済を実現する」と訴えた高市前経済安保担当相。この会見の中では、司会からの記者に対する発言に陳謝する場面も見られました。

■“チーム小泉”の発足式

19日、小泉農水相が入っていった建物には、財務相・加藤勝信氏やこども政策担当相・三原じゅん子氏、自民党選対委員長・木原誠二氏など、現役大臣やベテラン議員らが続々と集結。行われていたのは、総裁選を戦う“チーム小泉”の発足式です。

前回ライバルだった、河野太郎氏の姿も…。

前デジタル相 河野太郎氏

「小泉進次郎さんを仲間みんなで応援しようと思っております」

議員44人が参加した発足式。

──チームの強みと課題は？

農水相 小泉進次郎氏（44）

「今回課題は、最高のチームで支えていただいているので、自分自身が乗り越えなきゃいけないと思います。支えてもらっているみんなには課題はない。最高のチーム」

■高市氏、約50分にわたる決意表明会見で謝罪する場面も

“チーム高市”にも大きな動きが。

前経済安保相 高市早苗氏（64）

「JAPAN is BACK」

「私はなんとしても日本の国力を強くしていきたい」

19日、正式に出馬を表明した高市氏。

前経済安保相 高市早苗氏（64）

「大事なのは経済力です。強い経済です」

「『たかいち』『高い位置』に日本を押し上げます」

約50分にわたる決意表明の後、質疑応答へ。このとき司会を務めた黄川田仁志議員が記者を当てる際の発言で、ある問題が…。

司会 黄川田仁志議員

「一番奥の机の…ちょっと顔が濃い」

前経済安保相 高市早苗氏（64）

「顔が濃いって何てこと言うの。顔が濃い…すみません」

司会 黄川田仁志議員

「手前の顔が白い…濃くない方」

前経済安保相 高市早苗氏（64）

「すみません、司会者が」

立て続けに高市氏が謝罪する事態になりました。

会見後、黄川田議員は…

会見で司会 黄川田議員

「なかなか特徴がない方、ない服だったりしたものですから、どういうふうに当たったら、ちょっと迷われていたので、ついついそのような表現になってしまいました」



“不適切な表現だった”として謝罪しました。

■高市氏「持論封印」の狙いは？

“2強”とも言われる高市氏と小泉氏の大きな動きで加速する“ポスト石破”争い。19日に行われた高市氏の会見では、これまでと2つの変化が。

日本テレビ・政治部 官邸キャップ 平本典昭記者

「1つ目は物価高対策。これまで持論としていた『食料品の消費税ゼロ』を事実上、取り下げました」

「2つ目は首相になった場合に靖国神社に参拝するか。会見で質問され『国のために命を捧げた方は大切な存在です』と述べる一方、参拝するか明言を避けました」

「高市氏はこれまでの持論を事実上“封印”することで、自分と考え方に距離がある議員の支持を狙う戦略とみられます」

■小泉氏陣営幹部、感じる手応えは…

チームの発足式を行った小泉氏については。

日本テレビ・政治部 官邸キャップ 平本典昭記者

「去年、（総裁選で）小泉さんが1回目の投票で獲得した議員票は75票でした。きょうの（発足式）参加者は議員本人は44人、代理を合わせると78人だった。会合の後、ある陣営幹部は『すでに去年の支持はこの段階で固めた形だ。まだ伸びていく』と手応えを感じていました」

小泉氏は20 日、立候補会見を行います。告示まであと3日です。

（9月19日放送『news zero』より）