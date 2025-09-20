『あんぱん』第126回 嵩、登美子が写った写真に驚く【ネタバレあり】
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第126回が、22日に放送される。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
■第126回のあらすじ
のぶ（今田美桜）が撮ったミュージカルの写真を見ていた嵩（北村匠海）は、こっそり来ていた登美子（松嶋菜々子）が写った写真を見て驚く。そんな中、のぶ、登美子、羽多子（江口のりこ）が旅行することに。出発前夜、初めて柳井家に泊まる登美子と布団を並べて横になった嵩は、写真で登美子の笑顔を見てうれしかったと話す。旅行から戻り、カメラを手に写真屋を訪れたのぶは、店主に声をかけられる。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
のぶ（今田美桜）が撮ったミュージカルの写真を見ていた嵩（北村匠海）は、こっそり来ていた登美子（松嶋菜々子）が写った写真を見て驚く。そんな中、のぶ、登美子、羽多子（江口のりこ）が旅行することに。出発前夜、初めて柳井家に泊まる登美子と布団を並べて横になった嵩は、写真で登美子の笑顔を見てうれしかったと話す。旅行から戻り、カメラを手に写真屋を訪れたのぶは、店主に声をかけられる。