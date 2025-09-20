山本由伸 カーショウの引退発表に「すごく悲しい。僕もカーショウのようなエースになりたいし、いつかは超えたい」



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月18日(日本時間19日) ロサンゼルス・ドジャース 対 サンフランシスコ・ジャイアンツ ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦に先発登板。

5回1/3を投げて6四球を与えながらも被安打1、7奪三振、無失点（自責1）の力投で防御率を2.58とした。球数は108（ストライク60）、対戦打者は22人。

試合はドジャースが2対1で競り勝ち、山本は勝敗はつかなかったものの、地区首位を守る貴重な試合で役割を果たした。

試合後の囲み取材で山本は自身の内容を振り返るとともに、この日試合前に引退を発表したクレイトン・カーショウについて熱い思いを語った。





山本由伸 一問一答

――今日の投球を振り返って

まずチームの勝利に繋がったのでそこは良かったかなと思います。ただ、フォアボールが多すぎました。フォームの面をうまくまとめきれず、いい投球と

悪い投球が混ざってしまった。安定はできなかったですけど、なんとか無失点で抑えられたのでよかったかなと思います。



――サンフランシスコ打線の印象は？

粘られたところもありましたけど、それ以上に自分のボール球が多すぎたと思います。



――カーショウ投手の引退発表について

最初に知ったときはすごく悲しい気持ちになりました。偉大な存在なので。2年同じチームで経験させてもらって、自分の野球人生でも何にも代えられない経験でした。カーショウから学んだことは本当に多いですし、彼の存在はチームでも一番大きい。僕もカーショウのようなエースになりたいし、いつかは超えたいと思います。



――カーショウと過ごした時間の意味は？

どれくらい大切か言葉にできないくらいです。毎日の準備やトレーニングから学ぶことが多くて、心から尊敬しています。



――印象に残っているカーショウの言葉は？

技術的なこともたくさん教えていただきましたけど、それ以上に姿から学ぶことが大きかったです。この2年で得たことを必ず生かしていきたいです。



――ブルペンでの感触は？

体調がよく、ブルペンからいいボールが行っていた分、ちょっと行きすぎてしまったかなと思います。映像を見ながら冷静に分析して、次につなげたいです。

――レギュラーシーズン残り1登板となりますが？

ここから大事な試合が始まるので、最後もしっかり、いつも通りの準備をして臨みたいと思います。





