為替相場まとめ９月１５日から９月１９日の週
１５日からの週は、米英日など主要国の金融政策動向が注目された。第一に米ＦＯＭＣに注目が集まった。予想通り２５ｂｐ利下げが発表された。また、年内２回の利下げ見通しが示された。一時ドル売りに反応。しかし、パウエル議長が景気の底堅さを強調したことで、過度な利下げ期待が後退し、ドル買いが優勢に転じた。新規失業保険申請件数が雇用の底堅さを示したことも、ドルの下値を支える要因となった。英中銀はが政策金利を据え置き、量的引き締め（ＱＴ）の減速ペースは市場予想と一致した。ポンドは、対ドル・対円でやや買われる一方で、ユーロに対しては軟調に推移する場面も見られた。ユーロは、先週のＥＣＢ理事会で当面の利下げ終了が示唆されていたこともあり、対ドルで上昇を続け、一時1.19ドル台に達するなど堅調に推移した。日銀は金融政策決定会合で政策金利を据え置いた。しかし、高田委員と田村委員が利上げを主張し反対票を投じた。また、日銀が保有するＥＴＦ（時価７６兆円相当）の年間３３００億円規模の売却を決定した。これらを受けて円買い反応が広がった。しかし、植田日銀総裁会見では１０月利上げについての示唆はみられず、円買いは一服した。円相場にとっては自民党総裁候補に関する報道がかく乱材料となる場面もあり、落ち着かない相場だった。ドル円は一時の円買いの反動もあり、金曜日の海外市場で今週の高値を更新する場面が見られた。
（１５日）
東京市場は敬老の日の祝日のため休場。
ロンドン市場は、ドルが軟調に推移。東京勢不在のアジア市場ではドル円が147円台後半から半ば割れへと軟化した。ロンドン時間に入るとポンドドルやユーロドルなどに買いが勢い付いている。ポンドドルは約２か月ぶりに1.36台に乗せている。ユーロドルは1.17台前半から後半へと上昇。ドル円は147.25付近に安値を広げている。米１０年債利回りは４．０８５％付近に上昇したあと、４．０５５％付近へと低下。クロス円は、アジア市場でやや円高推移も、ロンドン時間には円売りが優勢になっている。ユーロ円は173円台割れから173円台前半で振幅、ポンド円は200円台割れから200円台半ばへと上昇。ユーロ対ポンドでは、ややポンド買いが優勢になっている。株式市場は米利下げ観測が引き続き好感され、欧州株は総じて高い。米株先物・時間外取引も小幅高となっている。アジア株は、中国の小売売上高や鉱工業生産が弱含んだことで上値が重くなる面もあったが、欧州時間にはそのムードは払しょくされている。
ＮＹ市場では、ドル売りがやや優勢。ドル円は一時147円台前半へ下落した。今週開催されるＦＯＭＣの結果待ちで様子見の雰囲気が広がっている。市場では、ＦＲＢが年内に予定されている３回のＦＯＭＣで、０．２５％ずつ、合計０．７５％の利下げを実施することを完全に織り込んでいる。主要通貨では、ユーロドルが1.1770ドル近辺、ポンドドルが1.36ドル台に上昇。ユーロ円は173円台半ば、ポンド円は200円台を維持し、年初来高値圏で推移している。アナリストは、ＦＲＢの利下げ再開により、年末までにユーロドルは1.20ドルまで上昇する可能性があるとみている。また、今週は英国の金融政策委員会（ＭＰＣ）も開催されるが、政策金利は据え置きが確実視されている。市場の関心は、１０月からの量的引き締め（ＱＴ）の減速に移っており、エコノミストは保有国債の削減ペースが年１０００億ポンドから７００億ポンド程度に減速すると予想している。
（１６日)
東京市場では、国内の政治情勢を主な要因として円買いが優勢となった。小泉農水相の自民党総裁選への出馬表明が材料視された。小泉氏が、金融引き締めに消極的と見なされる高市氏の有力な対抗馬になるとの期待から、将来的な利上げや財政規律改善への思惑が広がり、円買いが活発化した。この動きを受け、ドル円は147円台を割り込み146.81付近まで下落。ユーロ円やポンド円などクロス円も同様に円高が進行した。一方、ドルが主要通貨に対して売られたことで、ユーロドルやポンドドルは上昇した。朝方にはミラン氏のＦＲＢ理事承認が報じられたが、市場の予想通りだったため、為替への影響は限定的だった。
