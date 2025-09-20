「阪神４−０ＤｅＮＡ」（１９日、甲子園球場）

育成入団のルーキーとは思えない堂々のピッチングが頼もしい。甲子園初先発となった阪神・早川太貴投手（２５）が、６回６安打無失点で２勝目を挙げた。今後の起用は流動的なところはあるが、ＣＳでも“秘密兵器”として期待が集まる。

◇ ◇

入団から約９カ月。１軍、２軍での登板も経験し、先輩ら周囲の練習と試合での姿も見てきた。その中で早川が一番感じたのは「基本の大切さ」だった。

「先輩たちはめちゃめちゃすごくて、テレビで見てたような方たちだけど、基本的なことを大事にしていた」

何万人もの観客の前で腕を振り、メディアでも取り上げられる姿はキラキラしたスターそのもの。「特別な練習方法があるのかなって」と想像を膨らましていたが実際は違った。

「ウエートをしっかりやってからインナーを鍛えたり、キャッチボールから意識を持って投げたりとか。一個一個丁寧にやっている」。憧れの世界で目にしたのは、基礎に忠実に取り組む先輩の姿だった。地道に積み上げていくことこそが“大物”への近道となる。

「周りと比べないで、自分のことに集中してやっていくことが、活躍していくために大事なのかなって」

自分自身の今と向き合い、日に日に練習での意識を高めている。プロの世界で“野球の原点”に気づいたことが勝利の原点となった。（デイリースポーツ阪神担当・和泉玲香）