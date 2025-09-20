浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで６つのチェックを受ける「芸能人格付けチェック」。お正月はワインや楽器など超一流品を見極めるのに対し、秋のスペシャルでは“食と芸術、さらにスポーツ”にまつわる全問正解して当たり前の６つのチェックを行う。

秋の３時間半スペシャルには、竹中直人、桂宮治、河合郁人、ホラン千秋、朝日奈央、村上佳菜子、そしてME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIが初参戦。前回、「映す価値なし」となり画面から消える屈辱を味わった生瀬勝久、藤原紀香、市川右團次、神尾楓珠、みちょぱ、ニューヨークはリベンジを誓う！

今回、秋の夜長にふさわしい幽玄な響きを堪能するのは「能楽囃子」チェック。能楽囃子とは室町時代から600年の歴史を誇る「能」の舞台において、物語に合わせた心情や情景を表現する演奏。芸能人たちは「重要無形文化財（総合認定）」保持者らによる超一流の演奏と、趣味で能楽囃子を学ぶ会社員や大学生らの演奏を聴き比べる。

このチェックで浜田から「旦那さんが…これ失敗したらもう」と振られ、「怒られますから」と神妙な面持ちで答えるのは藤原紀香。夫は歌舞伎俳優の片岡愛之助。歌舞伎にも能と同様、お囃子があり、紀香には梨園の妻としてのプレッシャーがかかる。

そして他のチームから「ズルい」という声があがる中、「まかせてください。自信あります」と言い切るのは、歌舞伎俳優の市川右團次。父は日本舞踊の家元。子どもの頃からお囃子は「日々聴いてきた」と話し、こちらも間違えるわけにはいかない。このチェックには他にも、「引きの美学」を語り「まかせてください」と豪語する神尾楓珠ら、チーム全員が参戦。格付けマスター浜田が「え！こんなことあんの！」と驚いた能楽囃子チェックの結末は…！？

そして2024年パリ五輪で正式種目となり、世界中の若者たちを熱狂させているストリートダンス「ブレイキン」が格付けチェック初登場！ こちらのチェックでは、パリ五輪日本代表で50以上の国際タイトルを獲得した世界的ダンサーShigekix（シゲキックス）と、彼に憧れるアマチュア高校生が１on１のバトル形式でパフォーマンス。プロレスのマスクを被った両者のダンスを見比べ、Shigekixがどちらかを当てる。

このチェックには、「ブレイキンの番組に出演したことがあって、目の前でShigekixさんのダンスを見たことがあります」と語る朝日奈央、「私たちはダンスが本業なので。しかもShigekixさんとはテレビでも何度か共演させて頂いた」と話すME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIらが参戦。

パフォーマンスを終えたShigekixがスタジオにも登場し、正解者、不正解者の両方を出迎える。はたしてShigekixに謝罪することになる芸能人は誰なのか…！？

そのほか、May J.がボーカルで華を添える「混合アンサンブル」チェックや「シャンパン」の飲み比べなど、計６つのチェックを受ける。はたして芸能人たちは最後まで画面に映っていることが出来るのか！？

■番組情報

「芸能人格付けチェック 秋の３時間半スペシャル」

9月27日（土）夜6時30分～10時00分

【出演】

司会 浜田雅功

アシスタント ヒロド歩美

【ゲスト】

チーム 大俳優：竹中直人、高橋克典

チーム 西宮市出身：藤原紀香、生瀬勝久

チーム 伝統芸能：市川右團次、桂宮治

チーム タレントキャスター：河合郁人、ホラン千秋

チーム すべての恋が終わるとしても：葵わかな、神尾楓珠

チーム 若妻：みちょぱ、朝日奈央、村上佳菜子

チーム アイドルと芸人：KEIKO・SUZU・TSUZUMI（ME:I）、屋敷裕政・嶋佐和也（ニューヨーク）

【格付けチェック】

チェック① 「シャンパン」

チェック② 「ブレイキン」

チェック③ 「混合アンサンブル」

チェック④ 「サルサダンス」

チェック⑤ 「能楽囃子」

チェック⑥ 「唐揚げ」

■『格付けマスター浜田とヒロドを格付けチェック』はTVer限定で配信

司会の浜田雅功とアシスタントのヒロド歩美が行う格付けチェックをお正月・春に引き続き、TVerで限定配信。二人も本編収録前に挑んでいるチェック、いったいどれを選んだか？ その理由もたっぷり公開しますので、是非お見逃しなく！

【配信予定日】

９月27日(土) 放送終了後～

【出演】浜田雅功、ヒロド歩美

