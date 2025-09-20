「阪神４−０ＤｅＮＡ」（１９日、甲子園球場）

甲子園初先発となった阪神・早川太貴投手（２５）が、６回６安打無失点で２勝目を挙げた。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）は「独特な投球フォーム」がゴロアウト量産の要因だったと分析した。

◇ ◇

早川投手は素晴らしいピッチングでしたね！ＤｅＮＡとは５回無失点で初勝利を挙げた８月２７日以来の対戦でした。相手も十分に対策をしてきた中で、再びゼロに抑えて勝ったことに大きな価値があると言えます。

甲子園初登板ということもあって、立ち上がりは少し硬さも見られました。初回無死一、三塁のピンチを背負いましたが、１死から最後は狙い通りの併殺打で切り抜けました。これで気持ち的にも乗っていけたのではないでしょうか。

早川投手の良さは独特な投球フォームにあります。左足が地面に着いてから、右腕がワンテンポ遅れて出てくるようなリズムで、バッターは体勢が前に出されるような感じになります。３度の併殺を含む、ゴロアウトを量産できた要因でもあったと感じました。

３試合ぶりにスタメン復帰したテルですが全く問題ないでしょう！ヒットは出ませんでしたが、表情も良く、守備では体がよく動いていました。三回に蝦名選手の打球をダイビングキャッチしたプレーは素晴らしいパフォーマンスでした。