【小僧寿し】人気のまぐろ＆サーモンが主役！贅沢感と満足感たっぷりのフェアは週末限定。

持ち帰りすし店の小僧寿しでは、9月20日・21日と27日・28日の4日間限定で「秋のまぐろサーモンごちそう祭」を開催します。

サーモンには特撰素材「FIVE STARサーモン」を使用

不動の人気ナンバーワンの「まぐろ」と、秋の寿司ネタの代表格「サーモン」の2種を主役にした、満足感たっぷりの商品が登場します。

・まぐろバラエティ 10貫

本鮪中とろ、漬けまぐろ、炙りまぐろ、ねぎまぐろなどが入った、まぐろをしっかり堪能できる一皿です。

価格は896円。

・サーモンバラエティ 10貫

程よい脂がたまらない、おいしさ五つ星の「FIVE STARサーモン」をたっぷり味わえるセットです。

価格は896円。

・サーモンミックスバラエティ 10貫

いろんなネタを食べたい人におすすめ！ 5種のサーモンネタと人気の定番ネタを一緒に楽しむことができます。

価格は896円。

にぎりでは、そのほかにも炙ることで風味が増す「炙りまぐろバラエティ 10貫」や「炙りサーモンバラエティ 10貫」、5種のまぐろネタと人気の定番ネタを楽しめる「まぐろミックスバラエティ 10貫」（各896円）が販売されます。

・まぐろバラエティ丼

「まぐろ」好きにはたまらない、ボリューム満点の丼です。

価格は896円。

丼では、そのほかにもサーモンを心ゆくまで楽しめる「サーモンバラエティ丼」や定番ネタも一緒に味わえる「まぐろミックスバラエティ丼」、見た目も華やかな「サーモンミックスバラエティ丼」（各896円）も登場します。

・手巻寿し「ごく旨漬けサーモン」

特撰素材のサーモンを贅沢にも"漬け"にした手巻きです。

価格は172円。

手巻寿しでは、定番人気のねぎまぐろにポン酢ジュレを添えた「ねぎまぐポン」も販売されます。

一部地域・店舗により未実施の場合や内容・金額が異なる場合があります。

また、各店舗の準備数が無くなり次第終了します。

フェアの詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部