『芸能人格付けチェック』浜田雅功も驚きのチェック！梨園の妻は「失敗したら怒られます…」

浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェック』。

9月27日（土）に放送される「秋の3時間半スペシャル」では、“食と芸術、さらにスポーツ”にまつわる全問正解して当たり前の6つのチェックを行う。

今回の秋のスペシャルには、竹中直人、桂宮治、河合郁人、ホラン千秋、朝日奈央、村上佳菜子、そしてME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIが初参戦。

前回「映す価値なし」となり画面から消える屈辱を味わった生瀬勝久、藤原紀香、市川右團次、神尾楓珠、みちょぱ、ニューヨークはリベンジを誓う。

◆格付けマスター浜田も呆然の結果!?

今回、秋の夜長にふさわしい幽玄な響きを堪能するのは「能楽囃子」チェック。能楽囃子とは室町時代から600年の歴史を誇る「能」の舞台において、物語に合わせた心情や情景を表現する演奏だ。

芸能人たちは「重要無形文化財（総合認定）」保持者らによる超一流の演奏と、趣味で能楽囃子を学ぶ会社員や大学生らの演奏を聴き比べる。

このチェックで浜田から「旦那さんが…これ失敗したらもう」と振られ、「怒られますから」と神妙な面持ちで答えるのは藤原紀香。夫は歌舞伎俳優の片岡愛之助で、歌舞伎にも能と同様、お囃子があり、紀香には梨園の妻としてのプレッシャーがかかる。

そして他のチームから「ズルい」という声があがるなか、「まかせてください。自信あります」と言い切るのは、歌舞伎俳優の市川右團次。父は日本舞踊の家元で、子どもの頃からお囃子は「日々聴いてきた」と話し、こちらも間違えるわけにはいかない。

このチェックにはほかにも、“引きの美学”を語り「まかせてください」と豪語する神尾楓珠ら、チーム全員が参戦。格付けマスター浜田が「え！こんなことあんの！」と驚いた能楽囃子チェックの結末は？

さらに、2024年パリ五輪で正式種目となったストリートダンス「ブレイキン」が格付けチェック初登場。

このチェックでは、パリ五輪日本代表で50以上の国際タイトルを獲得した世界的ダンサー・Shigekix（シゲキックス）と、彼に憧れるアマチュア高校生が1on1のバトル形式でパフォーマンス。プロレスのマスクを被った両者のダンスを見比べ、Shigekixがどちらかを当てる。

このチェックには、「ブレイキンの番組に出演したことがあって、目の前でShigekixさんのダンスを見たことがあります」と語る朝日奈央、「私たちはダンスが本業なので。しかもShigekixさんとはテレビでも何度か共演させていただいた」と話すME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIらが参戦。

パフォーマンスを終えたShigekixがスタジオにも登場し、正解者・不正解者の両方を出迎える。はたしてShigekixに謝罪することになる芸能人は誰なのか？

そのほか、May J.がボーカルで華を添える「混合アンサンブル」チェックや「シャンパン」の飲み比べなど、計6つのチェックを受ける。はたして芸能人たちは最後まで画面に映っていられるのか？