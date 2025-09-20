「ジャンプフェスタ2026」12月開催！新ステージ「ジャンプステーション」登場でワンピース、鬼滅、暗殺教室など全42作品が集結
集英社のジャンプ作品が一堂に会する年末恒例のビッグイベント「ジャンプフェスタ2026」が、2025年12月20日(土)・21日(日)に幕張メッセで開催される。今年は新たに「ジャンプステーション」ステージが加わり、3つのステージで全42作品が登場。さらに会場も拡張され、「ジャンフェスマーケット」や「ジャンプ原画ワールド」のエリアが1.5倍に拡大するなど、より充実した内容にパワーアップする。
【画像】「ジャンプ原画ワールド」※昨年の様子
■新ステージ「ジャンプステーション」登場！豪華3ステージで全42作品！
■「ジャンプステーション」
今回最大の注目ポイントは、新設される「ジャンプステーション」。これまでの「ジャンプスーパーステージ」「ジャンプスタジオ」に加えて登場する第3のステージでは、「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」「ジャンプSQ.」から選りすぐりの14作品が集結する。
ラインナップには『こちら葛飾区亀有公園前派出所』や『暗殺教室』といった伝説的作品から、『アンデッドアンラック』『キルアオ』などの話題作まで勢ぞろい。「少年ジャンプ＋」からは、『姫様“拷問”の時間です』『株式会社マジルミエ』『マリッジトキシン』『幼稚園WARS』などが名を連ねる。
さらに「ジャンプSQ.」からは『憂国のモリアーティ』『ダークギャザリング』『極楽街』といった個性派作品も参戦。幅広い世代のファンが楽しめるステージになりそうだ。
■「ジャンプスーパーステージ」
メインステージとなる「ジャンプスーパーステージ」には、超人気作品が勢ぞろい。『ONE PIECE』『呪術廻戦』『僕のヒーローアカデミア』『鬼滅の刃』『Dr.STONE』といった「週刊少年ジャンプ」の看板作品はもちろん、『SPY×FAMILY』『怪獣8号』『ダンダダン』『チェンソーマン』など「少年ジャンプ＋」の話題作も登場する。
■「ジャンプスタジオ」
一方、「ジャンプスタジオ」では『ハイキュー!!』『ブラッククローバー』『夜桜さんちの大作戦』『マッシュル-MASHLE-』など、アニメ化で大人気となった作品が中心。『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』や『地獄先生ぬ〜べ〜』といった世代を超えて愛される作品も含まれており、親子で楽しめるプログラムになっている。
なお、これらの3つのステージは、YouTube公式「ジャンプチャンネル」でのライブ配信も実施されるため、会場に行けない人も楽しめる。
【全42作品ラインナップ】
●ジャンプスーパーステージ(18作品)
『ONE PIECE』『BLEACH』『銀魂』『僕のヒーローアカデミア』『鬼滅の刃』『Dr.STONE』『呪術廻戦』『SAKAMOTO DAYS』『アオのハコ』『あかね噺』『忘却バッテリー』『SPY×FAMILY』『怪獣8号』『ダンダダン』『チェンソーマン』『新テニスの王子様』『青の祓魔師』『ワールドトリガー』
●ジャンプスタジオ(10作品)
『ハイキュー!!』『ブラッククローバー』『夜桜さんちの大作戦』『マッシュル-MASHLE-』『逃げ上手の若君』『ウィッチウォッチ』『地獄楽』『魔都精兵のスレイブ』『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』『地獄先生ぬ〜べ〜』
●ジャンプステーション(14作品)
『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『暗殺教室』『アンデッドアンラック』『キルアオ』『BLACK TORCH』『姫様“拷問”の時間です』『株式会社マジルミエ』『マリッジトキシン』『正反対な君と僕』『幼稚園WARS』『憂国のモリアーティ』『ダークギャザリング』『極楽街』『ファントムバスターズ』
■「ジャンフェスマーケット」と「ジャンプ原画ワールド」がエリア1.5倍に拡大
ステージだけでなく、会場内の各ブースも大幅にパワーアップ。「JF公式ショップ」などグッズ販売が集結する「ジャンフェスマーケット」ゾーンは、昨年と比べて1.5倍の広さに拡大。より多くのファンが快適にショッピングを楽しめるようになった。
豪華な特別展示を実施する「ジャンプ原画ワールド」も、ブースを1.5倍に拡大。貴重な原画やサイン色紙を間近で見られるチャンスが広がった。ほかにも「ジャンプアミューズメン島」や「ジャンプキャラクターグリーティング」など、子どもも大人も楽しめる企画が目白押し。
■入場チケット応募スケジュールを要チェック！ジャンプNAVIクラブ会員は先行応募のチャンス
入場は無料だが、事前応募制となっているため注意が必要だ。まずは「ジャンプNAVI」アプリのインストールと会員登録(無料)を済ませておこう。
最初のチャンスは、ジャンプNAVIクラブのステージが★1以上の会員限定の先行応募。2025年10月20日(月)10時から10月27日(月)17時59分までの受付となる。アプリ内の「ポイントミッション」に挑戦してステージを上げておけば、一般応募より早く申し込める。
一般の入場チケット応募は2025年10月31日(金)10時から11月10日(月)17時59分まで。当落発表は2025年11月14日(金)9時30分頃の予定となっている。
さらに入場チケットに当選した人は、2025年11月17日(月)から「ジャンプスーパーステージ観覧」や「JF公式ショップグッズ購入」などの事前抽選チケットへの応募も可能に。スーパーステージの観覧やJF公式グッズの購入を希望する人は、こちらも忘れずに応募しよう。
1999年の開始以来、毎年多くのファンに愛されてきたジャンプフェスタ。今年は3つのステージで計42作品が集結し、さらにパワーアップした会場で、ジャンプ漫画の魅力を存分に楽しもう。
(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
