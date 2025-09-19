「粉瘤」を自分で潰してはいけない理由はご存じですか? 治療法・手術の流れを医師が解説!

粉瘤は自分でつぶすと、再発したり、悪化したり、痕が残ったりする可能性があると語るのは、目黒駅前アキクリニックの秋山先生。詳しく話を聞かせてもらいました。

監修医師：

秋山 俊洋（目黒駅前アキクリニック）

旭川医科大学医学部医学科卒業。順天堂大学医学部大学院医学研究科修了。順天堂大学関連の医療機関を中心に、皮膚科診療の経験を積む。2016年、東京都品川区に「目黒駅前アキクリニック」を開院。自分自身がニキビやアトピー性皮膚炎で悩んでいた思いを診療に反映させている。医学博士。日本皮膚科学会専門医。日本美容皮膚科学会、日本抗加齢美容医療学会、日本抗加齢医学会、日本医学脱毛学会の各会員。

編集部

顔や背中などに「赤いできもの」があって気になります。

秋山先生

もしかしたら「粉瘤」という症状かもしれませんね。できもののなかでも、粉瘤は比較的顕著に生じる症状です。その構造は、皮膚の“外側”の組織がへこんだ袋状になっています。そして、袋の中にたまった老廃物などに菌が感染したり、疲労が原因で異物反応を起こしたりすると、赤く腫れてきます。また、ニキビだと思っていたら、その中の1つが粉瘤だったというケースもよくあります。

編集部

皮膚の内部ではなく、外側にたまっているのですね？

秋山先生

粉瘤であれば、じつは外側です。老廃物などによって炎症を起こし、独特の臭いのある膿（うみ）がたまっている場合もあります。見た目の大きさは、ニキビによく似た小さなものから、10cm近くある大きなしこりや腫れまで様々です。

編集部

皮膚の外側だとしたら、自分でつぶして老廃物や膿を出せそうですが？

秋山先生

ご自身でつぶすと再発するだけでなく、感染が悪化したり、痕が残ったり、黒ずんだりしてしまうことがあります。袋が残っている以上、いずれ同じことの繰り返しになってしまいますよね。他方、小さいからといって放置していると、腫れを繰り返して、だんだん大きなしこりになるケースもあります。やはり、腫れやしこりが小さなうちに外科手術をするのがおすすめです。小さなうちに対処するほど、痕も目立ちにくくなります。

編集部

手術して、袋ごと取り去るわけですか？

秋山先生

はい。痛みの少ない簡単な手術なので、日帰りが可能となっています。ただし、一般的な切開術で進めると、袋の直径よりも大きな傷跡を残しかねません。患部がお顔の場合、切開術で進めるべきかどうか慎重に判断するべきでしょう。

編集部

切開以外にも、手術方法があるのでしょうか？

秋山先生

あります。「へそ抜き法（くり抜き法）」といって、直径1.5～8mmほどの器具により、小さな穴から中に入っている老廃物と老廃物をため込む原因になっていた袋を取り出す方法です。その後ですが、縫合してしまうと再び細菌を皮膚の中に閉じ込めてしまう可能性があるので、自然治癒を待ちます。局所麻酔をするので、手術中の痛みはほとんどありません。