「シューイチ★セブン」



今回は、見たらこのまま行きたくなっちゃうかも！？

大変貌を遂げた穴場の町「北千住」を徹底調査します！



《出演》

ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）



《今回取材した街》

東京都・足立区「北千住」



【紹介した場所】

★裏路地にある予約必須の行列カフェ

場所名：café わかば堂 北千住

所在地： 東京都足立区千住1-31-8

商品：かぼちゃのプリンタルト 660円（※期間限定商品）





★もはや何屋さんかわからない！？昭和レトロなカフェ場所名：エスディコーヒー所在地：東京都足立区千住4-19-11商品：スーパーめっちゃチーズ 1800円★100円以下でおかずが買える！？昔ながらの練り物店場所名：マルイシ増英所在地：東京都足立区千住3-20商品：ごぼう天 97円、しょうが天 86円★人情に厚い店長も魅力！北千住の人気パン店場所名：ふらんすや所在地：東京都足立区千住3-55-55商品：焼きそばパン 226円、ホワイトロール 157円★地元密着型の不動産屋さん場所名：株式会社おかだ所在地：東京都足立区千住旭町 41-2★創業90年！手作りお総菜が並ぶスーパーマーケット場所名：生鮮市場 ヤオシチ所在地：東京都足立区千住龍田町28-20商品：やわらか豚カツ 343円、かぼちゃ 351円肉じゃが煮 366円、五目煮 368円（※撮影時の値段）