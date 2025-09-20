９月２０日放送【シューイチ★セブン】大変貌した穴場な街「北千住」を徹底調査！
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、見たらこのまま行きたくなっちゃうかも！？
大変貌を遂げた穴場の町「北千住」を徹底調査します！
《出演》
ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）
《今回取材した街》
東京都・足立区「北千住」
【紹介した場所】
★裏路地にある予約必須の行列カフェ
場所名：café わかば堂 北千住
所在地： 東京都足立区千住1-31-8
商品：かぼちゃのプリンタルト 660円（※期間限定商品）
場所名：エスディコーヒー
所在地：東京都足立区千住4-19-11
商品：スーパーめっちゃチーズ 1800円
★100円以下でおかずが買える！？昔ながらの練り物店
場所名：マルイシ増英
所在地：東京都足立区千住3-20
商品：ごぼう天 97円、しょうが天 86円
★人情に厚い店長も魅力！北千住の人気パン店
場所名：ふらんすや
所在地：東京都足立区千住3-55-55
商品：焼きそばパン 226円、ホワイトロール 157円
★地元密着型の不動産屋さん
場所名：株式会社おかだ
所在地：東京都足立区千住旭町 41-2
★創業90年！手作りお総菜が並ぶスーパーマーケット
場所名：生鮮市場 ヤオシチ
所在地：東京都足立区千住龍田町28-20
商品：やわらか豚カツ 343円、かぼちゃ 351円
肉じゃが煮 366円、五目煮 368円（※撮影時の値段）