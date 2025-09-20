こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

なぜ黒塗りハイヤーはいつもピカピカなのか？

洗車直後なのに、翌日にはホコリや黄砂が目立つ愛車。あるあるな悩みですが、実は乗車前1-2分のケアでも改善できるんですよ。

それを実現するアイテムが高級車やハイヤーで御用達の「オーストリッチフェザーダスター」。その採用理由はシンプルで、摩擦レスで塗装を傷から守りながら短時間でホコリを一掃できる効率性です。

おトクなセール情報もあったので、詳しく見ていきましょう。

実は硬いホコリ、拭くと傷が入ります

ミクロサイズなホコリや黄砂の硬さって普段は意識しませんが、実は石よりも硬いことも。そんな物質をクロスで押し付けるように拭くと塗装にダメージが入るのは明白ですよね。

最初は気にならない細かい線傷も増えるほどに愛車を古びた印象に変えてしまいます。

そんな汚れを押し付けずに払うことで傷を少なく解決できるのが柔らかなフェザーダスター。大きいサイズであれば時短にも繋がるので、高級車やハイヤーのお手入れに愛用されています。

「オーストリッチフェザーダスター」を拡大すると超微細な毛がビッシリと。ダチョウ羽毛の中でも希少な「ヤングクイル」を採用し、ホコリなどの不純物に圧力をかけずキャッチして払い落とせるのだそう。

段差や隙間でもたっぷり羽毛と長いハンドルで掃除しやすいので、乗車前に数分お手入れするだけで愛車のキレイが長続きということですね。

静電気抑制も時短のポイント

拭き掃除が塗装へのダメージだけでなく非効率な理由が静電気。クロスで拭くと発生しやすく、ボディに帯電して磁石のように不純物を吸着してしまいます。

その点、1マイクロメートルという超微細毛を持つフェザーダスターなら、接触を最小限にすることで静電気も抑制できるのだとか。

本体側も静電気による吸着を防ぐので、キャッチしたホコリや花粉は軽く叩けば落とせるとのこと。

見栄え重視の掃除グッズだと思っていましたが、しっかり合理的な洗車アイテムですね。

車内や部屋の掃除にも

本体には帯電防止機能を備えたオシャレな革ケースも付属。

ホコリが気になる場所ではどこでも使えるので、外装はもちろん車内のダッシュボードや自宅のPC、ピアノの掃除などにも良さそうです。拭き掃除と比べてもメリットも多いので、汚れが目立ちやすい濃色車の人にはよりオススメかも。

おトクな先行セールは終了間近でしたので、愛車のキレイを手軽に維持したい人は早めにチェックしてみてください。

