Photo: mio

ただのストラップじゃないんです。

iPhone 17とともに新登場したのが、BeatsのiPhone 17ケース。ケースのみが6,980円（税込）、ストラップ付きが9,980円（税込）。

面白いのはケース＆ストラップのほう。その差額3,000円を払う価値、大アリだと思います。

落下防止の役割だけじゃない

Photo: mio 「Beats iPhone 17 Kickstand Case with MagSafe and Camera Control - ライムストーン」9,980円（税込）

最高なのは、このストラップ。

Photo: mio

こうして腕に通して、落とさないようにできるのは予想通り。すごいのは、先端のカプセルのようなアダプタ部分です。

Photo: mio

縦に引っ張って開くと、ちょうど幅のスタンドが出現。

ケースの側面に仕込まれたマグネットが、パチっとiPhoneとスタンドを固定します。「この幅でiPhoneを支えられるのか」という心配を吹き飛ばす抜群の安定感！

こんなに小さくても、天秤のようにバランスの取れる場所を探る必要がありません。

肌離れの心地よさがいい感じ

Photo: mio

「iPhoneを傷つきにくくし、落下時の衝撃からも守ります」と謳うこのケースですが、裏地はお馴染みのマイクロファイバー。表は強靭なポリカーボネートです。

純正なのでカメラコントロールやMagSafeとの相性は問題ないとして、衝撃保護もバッチリ。

それに、ガラスほどツルツルでも、シリコンほどペタペタではなく、肌離れのいいのが素晴らしい。

iPhone 17以外も出してくれませんかね

Photo: mio

スマホのストラップって家の中では使いどころの少ないアイテムですが、これはつけっぱなしで使いたい。だって、スタンドを持ち運ばなくていいんですもの。

スタンドとして使えるのは横向きのみですが、使う場面は動画視聴ばかりだからいいでしょう。ストラップの長さも最低限でフットワークが軽いままですし。

小さいのに仕事をこなすスタンド部分が秀逸。iPhone 17用以外でも出してくれないかな。もしくはストラップ単品だけで……。