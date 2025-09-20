仕掛けられたら最後…新たな装置で逃走車を確保　ケーブルをタイヤなどに絡ませ”強制停止”　アメリカ・ミシガン州

アメリカ・ミシガン州で、警察が新装置を使用し、逃走車を捕らえる瞬間がカメラに捉えられた。装置は車の後輪などに絡ませ、逃走車を安全に停止させるものだ。今回、使用された逃走車は大破し、警察は車を停止させることに成功した。その後、車に乗っていた運転手と同乗者2人は逮捕されたという。

警察の“新装置”が一撃で逃走車を大破

アメリカ・ミシガン州で撮影されたのは、警察から逃げようとする白い車だ。しかし、次の瞬間、思わぬ事態に発展する。

突然、後輪部分が大破したのだ。車は車体の後ろが吹き飛び、車軸ごとタイヤが外れた。映像をよく見ると、後輪部分に白いベルトのようなものがつながっているのがわかる。

実はこれは、「グラップラー・ポリス・バンパー」と呼ばれる、逃走車両の動きを止めるための新装置だった。

逃走車を強制停止！運転手たちは逮捕

「グラップラー・ポリス・バンパー」は、警察車両のバンパー部分に取り付けられ、相手の後輪タイヤなどにケーブルを絡ませて、逃走する車を安全に停止させる狙いがある。

ケーブルを仕掛けられたら最後だ。逃走車はなんとか逃れようと、無理に走りだしたため、後輪部分が外れて大破したのだった。

その後、車は走ることができなくなり、運転手と同乗者2人が逮捕、拘留されたという。

（「イット！」 9月17日放送より）