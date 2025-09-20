発掘する秀平良子さん（左手前）＝2025年7月、インドネシア・ワクデ島（共同）

太平洋戦争で死没した旧日本兵の遺骨を収集するため、日本とインドネシアの派遣団が初の合同調査を行っている。遺族は7〜8月、日本兵約600人が玉砕したインドネシア東部パプア州のワクデ島を訪問。遺骨2柱を発掘し、返還に向けDNA型鑑定が決まった。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）

「よし！」。照りつける太陽の下、発掘を続ける派遣団から歓声が上がった。旧日本軍の軍靴のスパイクとみられる「J」の形をした金属片が見つかった。日本人の遺骨である可能性を補強する材料だ。噴き出す汗が遺骨に滴らないようマスクを装着しながらの作業。遺骨周辺の土を全てふるい、小さな骨片を探し目を凝らす。

ワクデ島はパプア州の州都から車で7時間、さらに船で40分ほどかかる。100人程度が暮らす小島だ。旧日本軍が航空基地を置き、米軍が1944年5月に制圧した。生還した日本兵は数人とされる。日本の調査は2004年以来で、これまでの遺骨収容数は16柱にとどまる。

現場での形質鑑定によると、今回見つかった2柱は20〜30代の男性。うち一つは頭部に強い力がかかったとみられる。砲弾の破片や銃弾十数発も発見。厚生労働省の担当者は「現場は米軍の上陸地点に近い斜面。迎え撃った最前線の塹壕かもしれない」と説明した。

帰還兵の情報を基に戦地や埋葬地を特定できた過去と異なり、遺骨収集の難易度は増している。ニューギニア島西部インドネシア側の旧日本軍の戦没者は約5万3千人に上るが、いまだに約2万人の遺骨が戻っていない。

日本とインドネシア両政府は2019年、遺骨の返還を円滑にするため独自の協定を結び、合同で収集を推進。今後はインドネシア国内でDNA型鑑定を行い、日本人かどうかを確認する方針で、遺骨の帰還には時間がかかるようになった。

収集の中心となってきた遺族は高齢化が進む。厚労省の担当者は「遺族に負担をかけている」と悔しさを吐露し、発掘の専門家も巻き込んだ人員拡大の必要性を訴える。

ワクデ島で手を休めることなく発掘を続けた岡山県笠岡市の秀平良子さん（84）は、1996年から収集事業に加わり各国へ渡航する。西パプア州で亡くした父は見つかっておらず「全ての遺骨は私にとって父」と話す。

化粧用の筆を持参し、遺骨の土を丁寧に払う。「遅くなってすみません。一緒に帰りましょう」。発掘後、地面に米粒を供え黙とうをささげた。

土をふるいにかけ遺骨を探す派遣団＝2025年7月、インドネシア・ワクデ島（共同）

インドネシア・ワクデ島に到着した派遣団＝2025年7月（共同）

インドネシア・ワクデ島

遺骨の発掘をする秀平良子さん（右手前）＝2025年7月、インドネシア・ワクデ島（共同）