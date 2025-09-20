橋本環奈、“昭和アイドル”風の大変身ショットにファン衝撃「もう、お姫様」「可愛すぎて叫びそうに」
俳優の橋本環奈（26）のマネージャーが運営する公式インスタグラムが20日までに更新され、“昭和アイドル”に大変身した橋本のソロショットを更新した。
【写真】もう、お姫様…「昭和アイドル！」と話題の橋本環奈、
投稿では都内で行われた松本隆の作詞活動55周年を記念したイベント『風街ぽえてぃっく』に出演したことを報告。久しぶりの生歌唱だったことを伝え、昭和のアイドルを彷彿とさせるメイクやヘアスタイル、純白のリボンを着飾った橋本が笑顔を見せるオフショットを公開した。
この投稿には「可愛すぎて叫びそうにりました」「昭和アイドルみたいで新鮮！」「もう、お姫様」「昭和感似合ってる！」との反響が寄せられている。
