○ 巨人 5 − 4 広島 ●

＜23回戦・東京ドーム＞

19日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−広島』で解説を務めた江本孟紀氏が、巨人・浦田俊輔の第2打席について言及した。

浦田は2−2の4回二死一塁の第2打席、大瀬良大地が3ボール1ストライクから投じた5球目に三塁線にセーフティバントを試みる。ファウルになるも江本氏は「素晴らしいですよ、今のはファウルになったけど、サードにきっちり狙ってね。仮に捕っていたとしても完全にセーフですからね。ああいうのを試みてどんどんやっていけば、ベンチも使いやすくなってくるんですよ。いろんなことができるということでね。このバッターにホームランを期待しているわけではないからね。細かいことを期待しているわけだからね」と絶賛した。

結局、浦田はこの打席四球を選び出塁した。江本氏は「さっきのセーフティバントが効いているんですよ。ああいうのは結果的に四球につながったりする。何かやるかもしれないというバッターは有利なんです」と評価。

続く山粼伊織が勝ち越しの適時打を放った。

（ニッポン放送ショウアップナイター）