大谷翔平　半世紀ぶりの球団記録更新まもなく！「自己最多の四球を選びまくり」超人的選球眼を徹底分析

自己最多記録を更新！大谷の”進化”が止まらない

また一つ、己の限界を超えた。

ドジャースの大谷翔平（31）が９月９日（日本時間）に行われたロッキーズ戦で今シーズン97個目となる四球を選び、エンゼルス時代に記録した96個を上回って自己最多記録を更新した。

9月16日のフィリーズ戦でも２四球を選び、これまでに大谷が積み上げたフォアボールは実に105個（数字は9月17日時点）。これはメジャー全体でもヤンキースのアーロン・ジャッジ（32）らに次ぐ３位の数字だ。

「ドジャースの球団記録は、’75年にジム・ウィンが記録した110個。大谷は今シーズン残り15試合に出場する予定ですから、この記録を更新することは確実と言えるでしょう。シーズンも終盤に差しかかり、地区優勝争いが激化することが予想されているため、これからも大谷への敬遠は増える。フォアボールはまさに、強打者の証(あかし)なのです」（現地記者）

これまでに大谷は、ナ・リーグトップの19敬遠を記録しているが、裏を返せば、残りの86個のフォアボールは自力で勝ち取ったものだと言える。プロ野球解説者の得津高宏氏は、「大谷の選球眼の進化が、記録更新に繋がった」と分析する。

「彼ほどの強打者を相手にする場合、バッテリーが安易にストライクゾーンの勝負を選ぶことはほとんどない。打者という生き物は、ボール球ばかり来るとイライラしてきてしまうものなんですよ。そこで平常心を保てないと、際どい球に強引に手を出してしまい、引っ掛けたようなゴロが量産される。この最悪のケースをいかに回避できるかが、超一流とその他を分ける分水嶺になります。

本人が『なかなかゾーン内に球が来ない時に、我慢できることが打席の中で大事』と話していたように、選球眼の進化を今シーズンの大きなテーマに掲げていたことは間違いありません。スイングスピードが速いからこそ、ボールをギリギリまで引きつけることができ、どんな状況でも冷静だからこそ、ボール球を悠々と見送ることができる。この技術を持っているのは、メジャーでも大谷を含めて数人しかいません」

打率が昨年よりも低い水準で推移しているにもかかわらず、出塁率は.395 と昨年を上回っていることからも、リードオフマンである大谷の″超人的選球眼″がチームに大きく貢献していることがわかる。

「フォアボールをしっかり選べているかが調子を測る指針になっています。この選球眼が衰えない限りは、一試合での複数ホームランも期待できる。カイル・シュワーバー（32・フィリーズ）を逆転してのホームラン王も期待できます」（同前）

バットを振らずともファンをワクワクさせることができる選手は、大谷くらいのものだろう。

『FRIDAY』2025年10月3･10日合併号より