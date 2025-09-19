ビー・エム・ダブリュー株式会社と同社金融子会社であるビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社は、残価保証付きローン「MINIスプリット・プラン」を導入したと発表した。

同プランは、頭金と最終回の2回払いのみでMINIの新車に乗れる仕組みで、現金一括購入に比べ初期費用を抑えられるのが特徴だ。また、契約期間は2年または3年から選択でき、一定条件を満たせば最終回の支払い不要で新車への乗り換えも可能となる。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

MINIが残価保証付き「MINIスプリット・プラン」を導入

トータル2回だけの支払いでMINIが愉しめる、新たなローン・プログラム

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川正敏）と、ビー・エム・ダブリュー株式会社の100%出資子会社であり国内におけるBMWグループの金融サービスを提供するビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社（代表取締役社長: フランソワ・モーリ）は、2回の支払いだけでMINIを愉しめる、新たなローン・プログラム「MINIスプリット・プラン」を本日より開始する。

「MINIスプリット・プラン」は、月々の支払いが不要で、頭金と最終回のトータル2回の支払いのみでMINIを愉しむことができる、新しいローン・プログラムである。このプログラムを利用することで、現金での一括購入より当初の負担額を抑えることができる。契約期間は2年もしくは3年の2種類を選択可能。さらに、最終回の支払いは、一定の保証条件*を満たせば、MINIが残存価格を保証するプランを選ぶことができるため、追加の支払いなく新しいMINIへの乗り換えが可能となる。

今回初めて導入する「MINIスプリット・プラン」を通じて、現金で購入するお客様の中で手元資金を残したい、また2-3年毎に新しいMINIに乗り換えたいというお客様ニーズにも柔軟にお応えし、分かりやすく、安心できる、サービス展開により、MINIの新たなお客様へのアプローチを図っていく。

*総走行距離の超過または通常の使用による損耗の程度を超える損傷等、車両状態が契約所定の条件を満たさない場合には清算が必要。

*車両本体価格（税抜き）の一部に加え、車両に対する登録などに伴う費用・保険料・税金（消費税を除く）・リサイクル料金等の費用は含まれていないため、登録時には別途お支払いが必要

*契約時に与信審査があります。

※お客様の予算に合わせて残存価格を設定したいお客様には、「MINIスプリット・プラン（残価保証なし）」も用意しています。

※「MINIスプリット・プラン（残価保証あり）」は一部モデルを対象としています。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

詳細は以下URLを参照

https://www.mini.jp/ja_JP/home/finance/mini_loan/mini-loan.html#split_plan

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社