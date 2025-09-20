中村敬斗に今季初出場の可能性

フランス2部スタッド・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗の復帰戦が近づいているようだ。

フランスメディア「L‘Union」が中村について、「カレル・ヘラーツ監督が招集するメンバーに入る可能性がある」と伝えた。

中村は7月中旬からチームを離れ、クラブはその理由を「医療上の事情」と説明。7月末に行われたジャパンツアーにも帯同しなかった。チーム離脱が続いていたなかで、11日にスタッド・ランスが中村のチーム合流と練習復帰を発表。移籍を志願していた中村の残留が決定的になっていた。

すでにフランス2部リーグは5節までを消化した。中村の所属するランスは次節3勝2分で首位に立っているサンテティエンヌとの大一番を迎える。この試合に中村が今季のリーグ戦初出場する可能性があるようだ。「L‘Union」では「ほぼフルメンバーのスカッドで臨むことができる。中村敬斗がリーグ首位（サンテティエンヌ）と対戦するために今季初めてグループ入りする可能性」と中村のメンバー入りを示唆した。

また、フランスメディア「PEUPLE VERT」は、「スタッド・ランスにとっては安堵のため息だ。攻撃の切り札である中村敬斗がついに練習に復帰した。7月中旬から欠場していた日本代表アタッカーは、木曜日からチームに合流。これで、昇格争いにおいてサンテティエンヌの直接のライバルが大幅に戦力を強化することになる」と伝えた。

そして記事内では、「サンテティエンヌにとってスタッド・ランスは強力な直接ライバルになる。中村の復帰によって、赤と白のクラブは『リーグ・アン昇格を狙う』という野心をはっきりと打ち出した」と、中村の存在の大きさを強調した。

昨季フランス1部で二桁ゴールを達成し結果を残していた中村。1年での1部復帰を目指すチームで、どのような活躍を見せるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）