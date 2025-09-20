『芸能人格付けチェック』チェック項目発表 「能楽囃子」に藤原紀香プレッシャー「怒られますから」【項目一覧】
27日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』（後6：30〜10：00）で出題されるチェック項目が発表された。
【番組カット】「混合アンサンブル」チェックに登場するMay J.
ダウンタウンの浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つの格付けチェックを受ける格付けバラエティー。今回は、“食と芸術、さらにスポーツ”にまつわる6つのチェックを行う。
竹中直人、桂宮治、河合郁人、ホラン千秋、朝日奈央、村上佳菜子、そしてME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIが初参戦。前回、「映す価値なし」となり画面から消える屈辱を味わった生瀬勝久、藤原紀香、市川右團次、神尾楓珠、みちょぱ、ニューヨークがリベンジを誓う。
今回、秋の夜長にふさわしい幽玄な響きを堪能するのは「能楽囃子」チェック。能楽囃子とは室町時代から600年の歴史を誇る「能」の舞台において、物語に合わせた心情や情景を表現する演奏。芸能人たちは「重要無形文化財総合認定」保持者らによる超一流の演奏と、趣味で能楽囃子を学ぶ会社員や大学生らの演奏を聴き比べる。
このチェックで浜田から「旦那さんが…これ失敗したらもう」と振られたのは、夫が歌舞伎俳優・片岡愛之助の藤原。梨園の妻としてのプレッシャーに「怒られますから」と神妙な面持ちで答える。そして他のチームから「ズルい」という声があがる中、「まかせてください。自信あります」と言い切るのは、歌舞伎俳優の右團次。父は日本舞踊の家元。子どもの頃からお囃子は「日々聴いてきた」と意気込む。
【項目一覧】
チェック1 「シャンパン」
チェック2 「ブレイキン」
チェック3 「混合アンサンブル」
チェック4 「サルサダンス」
チェック5 「能楽囃子」
チェック6 「唐揚げ」
