若林正恭『NFL倶楽部』で誕生日サプライズ 新コーナー「だからアメフトが好き〜」始動
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、18日に放送。20日に47歳を迎える若林には、恒例のサプライズも用意され、スタジオは大いに盛り上がった。
【写真】楽しそう！コンビそろって笑顔のオードリー
昨年の誕生日は、番組スタッフがサプライズ内容をカンペに書いてしまい、若林に気づかれるという“グダグダ”な展開。さらにケーキのプレートには「Happy Birthday WAKABAY」と書かれ、残りの「ASHI」が抜け落ちるハプニングもあった。しかし、今年は見事に成功。YouTube版のオフトークではラルフ鈴木アナウンサーがケーキを手にスタジオへ登場し、若林を祝福した。
ただし誕生日プレゼントでは苦笑い。阪神タイガースファンの若林に用意されたのは、同じ虎つながりでシンシナティ・ベンガルズのキャップとTシャツ。思わず「おかしいだろ」と渋い顔を見せた。それでも阪神の優勝記念グッズが手渡されると、「これはめちゃくちゃうれしい」と満面の笑み。さらに五十嵐にいかアナが描いた似顔絵入りの「お笑いの時間です」Tシャツも加わり、若林はツッコミを入れつつもうれしそうな様子だった。
番組本編では、若林の新コーナー「だからアメフトが好き〜」が始動し、自ら押す「好き〜」ボタンが登場。さらに春日の「カスカスチャレンジNFL」では、元チアリーダーの五十嵐アナがリズムに合わせて「K・A・S・U・G・A春日！」と春日に「喝！」を決める場面もあり、昨年の瀧口麻衣アナの「喝！」を思わせる一幕もあった。新コーナーや演出が次々と盛り込まれたことに、春日は「詰め込みすぎだよ。徐々に増やしていこうよ」と苦笑いでツッコミを入れ、スタジオを笑わせた。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。
【写真】楽しそう！コンビそろって笑顔のオードリー
昨年の誕生日は、番組スタッフがサプライズ内容をカンペに書いてしまい、若林に気づかれるという“グダグダ”な展開。さらにケーキのプレートには「Happy Birthday WAKABAY」と書かれ、残りの「ASHI」が抜け落ちるハプニングもあった。しかし、今年は見事に成功。YouTube版のオフトークではラルフ鈴木アナウンサーがケーキを手にスタジオへ登場し、若林を祝福した。
番組本編では、若林の新コーナー「だからアメフトが好き〜」が始動し、自ら押す「好き〜」ボタンが登場。さらに春日の「カスカスチャレンジNFL」では、元チアリーダーの五十嵐アナがリズムに合わせて「K・A・S・U・G・A春日！」と春日に「喝！」を決める場面もあり、昨年の瀧口麻衣アナの「喝！」を思わせる一幕もあった。新コーナーや演出が次々と盛り込まれたことに、春日は「詰め込みすぎだよ。徐々に増やしていこうよ」と苦笑いでツッコミを入れ、スタジオを笑わせた。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。