双子妊娠中の中川翔子、“巨大化お腹”の悩みを「絵日記」で紹介「見事な表現力」「書籍化も期待」
タレントの中川翔子（40）が19日、自身のXを更新。双子を妊娠し、大きくなったお腹の悩みをイラストで紹介した。
【写真】「書籍化も期待」“巨大化お腹”の悩みを「絵日記」で紹介した中川翔子
中川は17日の投稿で、出産を控え入院したことを明かした。そんな中、「眠れなかったので 9か月双子の巨大化お腹の悩みをらくがきしました いよいよこんな毎日です、、、」とつづり、イラストを投稿した。
「G（グラビティ）が内蔵をつぶす」「中から内蔵につうこんのいちげき ドリルパンチ」などコミカルな表現とかわいらしいイラストで、妊娠中の苦労を紹介。「このトラブルの数々も今だけの特別感だから楽しいこと！」とつづり、「#らくがき #絵日記 #双子お腹観察日記 #双子」のハッシュタグを添えた。
この投稿に「しょこたんの描写がとても丁寧で、見事な表現力だと感じました」「大変さがイラストで一瞬で伝わりますね」「妊娠中の様子をイラストにするって、いいですね」「この漫画を連載して！面白いから」「書籍化も期待しちゃいます」といったコメントが寄せられた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。出産は計画帝王切開にするとも明かしている
