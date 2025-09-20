ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元雨上がり決死隊の宮迫博之（55）に対し、地上波テレビに本格復帰する“方法”について提案する一幕があった。

堀江氏は、自身が主演・プロデュースを務める12月上演のミュージカル「ブルーサンタクロース2025」に宮迫の出演が決まった件について「今回、ミュージカルをお引き受けいただいて、ありがとうございます」と感謝した。宮迫も「本当にありがたいお誘いで」と出演にノリノリだった。

その後、ミュージカルや演技などについてさまざまな話に花を咲かせた流れで、堀江氏は「どうなんですか？地上波テレビ局（への本格復帰）は？」と質問した。宮迫は「今のところ地方局しか…。（自分が出ていた）再放送（番組）は、前までそれすらカットしていたのが、（自分の映像が）流れるようにはなってきてますけどね。ぶっちゃけ、分かんないです。そこは。作り手側の人間が、この（宮迫という人間）のリスクをこえてまで出そうと思う人が少ないのかな、とも思いますけど」と現況を説明。かつて「闇営業騒動」の影響でテレビから遠ざかっていた宮迫は昨年10月スタートしたテレビ埼玉の冠番組「Beauty Man 〜宮迫博之イケおじ宣言〜」で約5年ぶりの地上波復帰を果たしている。ただ同番組は同年12月にすでに終了している。

すると堀江氏は「選挙出ましょうか？」と提案。宮迫は「選挙は絶対出ない」と否定したが、堀江氏はさらに「これ、良いこと教えましょうか？ 選挙で当選すると、やっぱ“国民に認められた人”になるので、（テレビに）出れますよ」と“助言”した。そして「これは僕の本当のアドバイスで、本当に、議員になったら、たぶん（テレビに）出れますよ」と強調した。

宮迫は「それをやったらほんまもう奥さんが…（怒る）」と苦笑い。堀江氏も「確かに怒られそうな案件ですね」と話していた。