おもちゃで遊ぶ赤ちゃんのそばへ、「ソックリなおもちゃ」をくわえた犬がやってきて…？尊すぎるその後の行動に感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万4000回再生を突破し、「お利口さん」「優しすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：おもちゃで遊ぶ赤ちゃん→犬が『ソックリなおもちゃ』をくわえてきて…あまりにも尊い『まさかの行動』】

形のソックリなおもちゃ

Instagramアカウント「mame_taro_bcl」に投稿されたのは、おもちゃで遊ぶ赤ちゃんのそばへ、「形がソックリなおもちゃ」をくわえてやってきたボーダーコリー「まめ」ちゃんの様子。2人のおもちゃの形は、とってもよく似ています。

赤ちゃんのそばで、おもちゃをカミカミして遊んでいるまめちゃん。その姿をじーっと見ていた赤ちゃんでしたが、「ちょーだい」とばかりにまめちゃんに右手を差し出したんだとか。

「これ、どうぞ」

一瞬「え？」と考えた様子のまめちゃんでしたが、転がっていったおもちゃを拾い上げて赤ちゃんの手の上に乗せてあげます。ママ曰く、「似たようなおもちゃだからなのか、止めても止めても赤ちゃんのところに持ってくる」のだそう。

まめちゃんは赤ちゃんの手の上におもちゃをそっと乗せて、遊びやすいように位置の調整までしてあげます。まめちゃん、赤ちゃんと一緒におもちゃで遊びたかったのでしょうか。

一緒に遊びたい

おもちゃを赤ちゃんが舐めてしまわないよう、渡されたおもちゃはすぐにママが返しているのだそう。赤ちゃんに慣れるのに時間がかかったというまめちゃんですが、今では赤ちゃんのことが大好きな様子。

赤ちゃんへの思いやりにあふれた姿を見せてくれたまめちゃん。赤ちゃんと一緒に、思いっきり遊べるようになる日が待ち遠しくなります。

投稿には「お利口さん」「優しすぎる」「かしこすぎる！」「2人とも尊いです」「一緒に遊ぼって言ってるのかな」「自分の妹と理解してるのかな～」といったコメントが寄せられています。

まめちゃんのわんぱくな日常は、Instagramアカウント「mame_taro_bcl」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mame_taro_bcl」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。