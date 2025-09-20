｢パンがおいしいレンジ｣3機種で焼いて食べてみた



省スペースで活用できる“スペパ家電”。今回は、「パンがおいしく焼ける」電子レンジ3機種を紹介する（写真：筆者撮影）

【写真】｢パンがおいしく焼けるレンジ｣3機種はこちら。焼きあがりも比較してみた

電子レンジとトースターの“いいとこ取り”をしたトースター兼電子レンジが注目を集めている。朝食のトーストから普段のあたため、さらにはお弁当やごはんのあたためや本格的な調理まで、1台でこなせる手軽さが人気の理由だ。

限られたキッチンスペースでもトースターと電子レンジを別々に置く必要がなく、省スペースで活用できる“スペパ家電”。

今回は、トーストができる3つの電子レンジを紹介する。主にトーストの実力を試してみた。

トースターで有名「アラジン」がオーブンレンジに参戦

これまでもトーストができるオーブンレンジはめずらしくなく、できるものも少なくなかった。ただ、パンを焼くことができてもパサパサしていて美味しくなく、時間がかかるという問題があった。そのため、パンをよく食べる人は、トースターを別に準備することが多い。

しかし、最近は調理家電が増えていることもあり、可能であればオーブンレンジとトースターをまとめたいところ。今回選んだのは、そんな願いを叶えてくれるタイプだ。

最初に紹介するのは、アラジンの「グラファイトオーブンレンジ AEM-G14A」（以下、グラファイトオーブンレンジ）で、アラジンにとって初めての「オーブンレンジ」となる。オンラインストア価格は6万7100円。

アラジンはこれまでオーブントースターが人気で、発売してから10年間で累計出荷400万台を突破している。

大きな特徴は、独自の特許技術「グラファイトヒータ」だ。わずか0.2秒で瞬時に発熱し、パンの表面にすばやく焼き色をつけることで水分を閉じ込めることができる。

庫内の温度が上がるまでに時間がかかってしまうと、どうしてもパサついた食感になるが、モチモチとした食感に仕上げられることが特徴で、グラファイトオーブンレンジも同様に搭載している。

さらにマイクロ波による加熱とヒーター加熱を組み合わせた、アラジン独自の「グラファイトレンジ加熱」も新たに搭載されている。

これは、マイクロ波を吸収して発熱する専用の「ヒートトレイ」と、レンジ加熱にも対応する金属製の「マジックラック」を使い分けることで、中はアツアツで外はカリッとした焼き上がりも可能になる。



幅468mm、奥行387mm、高さ338mm、重さは約15.4kg（写真：筆者撮影）



付属品はヒートトレイ、マジックラック、レシピブック。ヒートトレイは裏面がシリコーンゴム製の発熱体で加工されている（写真：筆者撮影）

上部のグラファイトヒータは、鉄製のパンチングメタルでカバーされており、安全性と効率的な加熱の両立を実現。パンチングメタルの無数の穴からは、グラファイトヒータによる高温の熱が直接放出される構造になっており、素早く庫内全体に熱が行き渡る。

トーストの仕上がりは

さっそくトーストをしてみた。ヒートトレイにパンを置き、「トースト」にあわせる。トーストボタンは独立しているので使いやすい。あとはスタートボタンを押す。その後、点滅中（約12秒以内）で、仕上がり調整ができる（薄い〜濃いまで5段階）。今回は3を選んだ。

表裏はこんがりと焼けており、特に表のほうがサクッとしており、もちもちとした食感だ。数千円のトースターと比較すると、同モデルで焼いたトーストのほうが食感も香りもよく、満足度は高い。

市販の一般的なトースターと比較すると香りもよく、食感もよいが、アラジンのトースターと比較するとやはりコントラストは少々弱いという印象だった。ただ、比較しなければ十分美味しい。



トースト表面（写真：筆者撮影）



トースト裏面。裏面は焼き色が少し薄め（写真：筆者撮影）

リベイクはマジックラックを使用し、オーブン用シートを敷く。クロワッサンを乗せたら「リベイク」モードで弱を選び、スタートキーを押す。約2分であたためが完了した。

しんなりしていたクロワッサンだが、口に入れると表面のサクッという食感を楽しめる。中心部は少しぬるかったが、それはあとで最大1分30秒まで延長加熱ができる。マイクロ波とグラファイトヒータを同時に使い、短時間で中まで加熱できるのは、3製品の中でグラファイトオーブンレンジだけとなる。



今回試した中で一番サクッとした仕上がりになったクロワッサン（写真：筆者撮影）

次に「日立」製を検証

日立グローバルライフソリューションズ（以下、日立）の「2in1トースターレンジ MRT-F100」（以下、トースターレンジ）は、“トースターと単機能レンジ2台分を1台にまとめる”をコンセプトにしている。実勢価格は4万6500円。

「単機能」というのがポイントで、アラジンとは異なり、グリル機能はあるものの、温度を設定できるオーブン機能は用意されていない。つまり、温度設定が重要になる、デリケートなお菓子やパン作りは難しい。

グリルプレートが付属しており、表面にはフッ素処理加工が施され、裏面にはマイクロ波を吸収して発熱する発熱体（フェライトゴム）が使われている。

このため、グリルプレートはマイクロ波で直接加熱できる。パンを置いて上からはヒーターで焼き、下からはグリルプレートの加熱で同時に焼けるので、ひっくり返す必要がない。



幅464mm、奥行358mm、高さ302mm、重さは約11.5kg（写真：筆者撮影）



付属品はグリルプレートのみ（写真：筆者撮影）

容量は15Lということで、底面積のスペースは広いものの、高さが抑えられている。庫内上部にはヒーター管があり、上から食材を加熱する。食材との距離が近いので、予熱不要で、素早く庫内の温度が上昇し、短時間でトーストが可能。

一般的なオーブンレンジでトーストしようとすると10分程度時間がかかることもあるが、小さい庫内だから短縮でき、パンの乾燥を抑えられるのだ。

モードはトーストモード、パンリベイクモード、アレンジトーストモード、ピザモード、グリル（強・弱）、電子レンジ、予熱モード。すべてダイヤル式でイラスト表示があり、操作しやすい。自動メニューはなく、操作がシンプルで迷わず使える。

食パンをトーストモードで焼いてみた。トーストモードは素早く庫内の温度を上げ、マイクロ波でグリルプレートを高温にし、表裏から加熱して食パンを焼くモードだ。今回は5分加熱してみた(レシピでは3〜5分推奨)。



トースト表面（写真：筆者撮影）



トースト裏面。焼けているが、少し白っぽい（写真：筆者撮影）

一般的なオーブンレンジで焼くよりも時間が短いため、中心部分はふんわりした食感で、表面はサクッとしている。ただ、ミミの周辺は若干水分が失われている感じもあり、パサついていた。

最近流行りの高級トースターと比較するとモチモチ感も薄いが、一般的な「トーストが焼けるオーブンレンジ」で焼くパンよりは仕上がりはよい。

クロワッサンをリベイクモードで焼いた。リベイク時に、アラジンのグラファイトオーブンレンジは、マイクロ波を直接食品に当てて中を加熱し、表面をヒーターで焼いてこんがり仕上げることができる。

一方、このトースターレンジでは、マイクロ波はグリル皿を加熱するために使われるので、食品を直接加熱することはない。そのため、一般的なトースターと同じような加熱方法となり、内部が温まりにくい焼き上がりとなる。

タイマーダイヤルを回し、加熱時間を4分に設定（レシピでは3〜5分推奨）で終了した。この時間設定は、オーブンレンジでのトーストとしては短時間だ。薄めのクロワッサンということもあり、中はアツアツというほどではないものの、ほんのり温かい。表面の食感は少ししっとり感が残ってしまった。



自分で調整できる楽しさはあるが、朝の忙しい時間などは少々面倒に感じるかも（写真：筆者撮影）

最後に「シャープ」製を検証

シャープ「RE-WF276」は、過熱水蒸気オーブンレンジだ。多彩な機能を備えており、分量設定が不要でサッと作れる「らくチン！」メニューがあるので、初心者でも自動メニューにおまかせして、さまざまな料理を作ることができる。

さらに、スチームカップが付属しているので、ラップなしで蒸気とレンジ加熱により、しっとりとあたためることもできる。オンラインストア価格は6万0500円。



幅465mm、奥行385mm、高さ390mm、重さは約13kg（写真：筆者撮影）



付属品は角皿とスチームカップ。スチーム調理ができるのは嬉しい（写真：筆者撮影）

トーストは自動メニューで調理できる。レンジとの組み合わせではなく、上部から熱を当てるシンプルなグリル調理なので、途中でひっくり返す必要がある。

トースト専用ボタンなどはないので、パンを焼くときも自動メニューを設定する必要があり、自動メニュー「13」、枚数は「1」を選ぶ。途中でひっくり返す必要があり、「ピッピッ」という音がしたら、いったん食パンを取り出す。ミトンを使って角皿を手前に引き出し、トングでつまんでひっくり返した。トータルで8分半ほどかかった。このあたりは、一手間があるので少々面倒だ。

朝の忙しい時間、この音を聞き逃してうっかり放置すると、中で食パンの水分が奪われてパサパサになってしまうので、必ずひっくり返し、すぐにパンを出さなければならない。



今回試した中で、ひっくり返さなければならないのは同モデルのみ（写真：筆者撮影）

食パンはサクッとしており、小麦の香りも楽しめる。少し端の部分は水分が蒸発している印象もあるが、一般的なトースターで焼いたトーストと遜色はなかった。



トースト表面（写真：筆者撮影）



トースト裏面。両面をオーブンレンジのヒーターで焼いているので、焼き色の差は少ない（写真：筆者撮影）

クロワッサンはオーブンモードで180℃設定を行い、7分ほど加熱した。リベイク専用モードはないので、自分である程度考えて試して最適な時間を見つける必要がありそうだ。

予熱はしなかったものの、焼き上がったクロワッサンは表面が焼く前よりサックリとしており、ハリが戻っていた。ただ、中心部分についてはやわらかく、少し温度が低かったので、もう少し追加して加熱したほうがよさそう。シンプルな操作性が魅力ではあるが、このあたりの調整を自分で行う必要がある。



クロワッサンは、もう少し中までしっかり火が入ってほしい。こちらも調整が必要（写真：筆者撮影）

トーストやリベイクがメインなら…

トーストやリベイクをメインにするなら、アラジンの「グラファイトオーブンレンジ AEM-G14A」がおすすめだ。0.2秒で発熱する「グラファイトヒータ」により、短時間で加熱が可能。また、食品に直接マイクロ波を当てて加熱し、グリルで表面をこんがり焼くリベイク機能も搭載されており、惣菜パンをよく買う人には嬉しい機能だ。

日立の「2in1トースターレンジ MRT-F100」は、トーストが簡単にでき、電子レンジ機能があれば十分だという人におすすめ。オーブン機能が不要という人も多いため、無駄を省いて使いやすさを優先したい人にぴったり。また、自分で調整して好みに仕上げたい方にも選択肢として最適だ。

シャープの「RE-WF276」は、途中でひっくり返す必要があり、トースト調理時間が他の2製品と比較すると長めだ。ただし、他社の“トーストできるオーブンレンジ”と比べると時間は短く、焼き上がったトーストは乾燥も抑えられている。

一方、オーブンやスチーム機能を搭載しており、自動メニューも豊富なので、料理やお菓子をメインに使いたい方は満足できるだろう。

今回は、電子レンジとトースターを2台置かなくても済む人気のモデルから、「トースト」や「パンのあたため」をメインに比較した。一見同じように見える製品だが、それぞれに特徴や得意な調理内容が異なる。自分の使い方に合った一台を見つけてほしい。

（石井 和美 ： 家電プロレビュアー）