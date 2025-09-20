パルマーが見せる恐ろしいほどの冷静さはカントナに似ている？ 元イングランド代表GKが思う共通点「気取らない雰囲気でカントナを思わせる」
チェルシーで通算100試合をこなし、45ゴール29アシストの成績を残してきたMFコール・パルマー。チェルシーでワールドクラスのタレントへと成長したが、最大の魅力は恐ろしいほどの『冷静さ』だろう。相手に寄せられても焦ることがなく、PKも上手い。飄々と結果を出してくるあたりに恐ろしさがあるのだ。
元イングランド代表のGKデイビッド・ジェイムズは、パルマーをマンチェスター・ユナイテッドで活躍したエリック・カントナと重ねている。カントナ氏も動きを読むのが難しいアタッカーだったが、パルマーもGKからすれば読みにくいタイプのアタッカーと言えよう。
確かにパルマーのシュートはゴールにパスを出しているようなイメージだ。チームは敗れたものの、17日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節のバイエルン戦でも味方との連携から冷静に1ゴールを決めている。
チェルシーの選手としてCLを戦うのはこれが初だったが、欧州最高峰の舞台でもパルマーが焦ることはない。チェルシーが決勝トーナメントに進めるかはパルマー次第と言えそうだ。