今季大ブレイクを予感させる若きブラジル代表FWに指揮官も期待を寄せている。



プレミアリーグ第5節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦するチェルシー。指揮官を務めるエンツォ・マレスカ監督は試合に向けた会見に出席した際に所属するブラジル代表FWについて言及した。『football.london』が伝えている。



今季から正式にチェルシーに加入したエステヴァン・ウィリアン。今季は18歳ながらも強豪チェルシーで開幕から主力として活躍しており、ここまでは3試合連続で出場し、1アシストを記録。そんなブラジルの若き逸材にマレスカ監督も期待しているようだ。



「エステヴァンは全ての攻撃的ポジションで輝くことができる素晴らしい選手になるだろう。彼の才能は非常に優れている。ただ彼はすでにトップクラスの選手だが、まだ18歳だ。もう少し時間が必要だ」



エステヴァンには期待を寄せつつ、慎重な姿勢も見せているマレスカ監督。果たして指揮官、そして世界中も注目するブラジルの逸材は今季どこまで活躍するのだろうか。

GOLAAAAAÇO DO BRASIL!



Que jogada! João Pedro mete um passe açucarado, Douglas Santos acha Raphinha, o goleiro até tenta salvar… mas na sobra, Estêvão mete uma puxeta insana na pequena área!



1-0



ISSO É BRASIL!



TV Globo pic.twitter.com/wrXQhiq78n — brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025