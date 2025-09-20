タレント・山田邦子（65）が19日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。ご飯に誘った後輩たちの失礼な態度について語った。

酒ビンのルーレットが止まった山田は「みなさんも先輩と出かけることがあるかもね。それとか後輩連れていくとかさ」と切り出して「何かさ、後輩たちが失礼なんだよね」と食事に誘った後輩たちの態度に不満があることを伝えた。これに千鳥・ノブは「分かります」と大きくうなずいた。

失礼だと感じた態度について「まぁ時代も違うからかなと思うけど」と前置きしつつ「私たちは先輩に誘われたら、もううれしくて“はい!はい!”って言ったもんだけれども…。（食事に誘った後輩は）下の方で携帯イジッたりとか」と振り返った。

さらに「それとか約束してんのに“ちょっと用ができたんで…”とか言ってドタキャンするとか」と訴えた。また、そのドタキャンした人物については「サンド富澤とかが」と、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけしだとした。

富澤との食事について「富澤がお肉が好きだって言うから“いいよ”って言って。すごいスケジュール合わせるの大変で」と残念がった。だが、「そうしたら、当日来られなくなったってことで…伊達が来て」と、まさかの相方・伊達みきおが代役として食事にやってきたことを明かした。

これにはスタジオも驚きと笑いに包まれた。千鳥・大悟も「伊達が来て!?逆に伊達が来た?」とびっくり。ノブが「それはいいね」と伝えると、大悟は「サンドって偉いね」と感心した。