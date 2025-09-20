故・岡田繁幸総帥からの”最期のメッセージ”「この馬はダービーを勝ちます」…死の１ヶ月前に見せていた「社台への無念極まる”悔しさ”」

岡田繁幸氏の死の約１ヶ月前−−。ジャーナリストの河村清明氏は岡田氏とともに北海道静内にいた。崩していた体調が回復したかに見えた岡田氏だったが、様子が急変する。その後、河村氏にとって、岡田氏との「最後のやりとり」となったメッセージの中身とは。『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著、10月8日発売）より抜粋してお届けする。

295万馬券

２０２１年２月10日、繁幸と私は静内エクリプスホテルのレストランにいた。

繁幸はいつもの席に着いた。背中にした壁には、競馬場を疾走するアイルハヴアナザーの絵が飾られている。

ビッグレッドファームの種牡馬展示会を翌朝に控えたこの日、繁幸には夏からの好調が続いているようだった。食べ過ぎないよう気をつけながらも、肉やチーズ、野菜サラダなどを口に運んだ。生野菜を詰めて持参したタッパーも当然のように空にした。

好不調の波におよそ１年周期で見舞われてきたが、旺盛なその食欲は見ていて頼もしかった。もはや不調は完全に消え去り、このままずっと元気なのでは、と思わせた。

ラフィアンの会員・上野和博が同じテーブルにいた。

上野と繁幸のつき合いは私より長い。’89年ラフィアンに入会し、夏休みのたび、家族を連れて牧場を訪ねるようになった上野は、’92年のダービー当日も牧場にいた。

「面白い馬がいるんです。馬券を買いに行きましょう」

繁幸の誘いでウインズ静内に向かい、勧められるまま〈13―15〉の馬連を１万円買った。レースは戻った繁幸宅で見た。15番・ミホノブルボンの強さに呆れていると、２着に13番、16番人気のライスシャワーが突っ込み、ふたりの馬券は２９５万円に化けた。上野がいっそうの繁幸信者と化した瞬間だった。

上野と私はビールを飲み、２時間以上話し続けた。その後は３人でカラオケスナックに流れた。繁幸が歌い、馬の話でさらに盛り上がっていると、いつしか22時半を過ぎていた。

10年前の繁幸であれば、場が盛り上がると23時を回っても帰らない夜はあった。だが、最近は22時前の帰宅を心がけており、この日はずいぶん遅くまでつき合ってもらった。だからこそ体調がいいんだな、と私は都合よく思っていた。

弟・牧雄が語る「その日の様子」

翌朝10時、種牡馬展示会はビッグレッドファーム明和で始まった。全５頭が登場するなか、新種牡馬のウインブライトがトリを務めた。

繁幸が来場者に語りかけなかったことに、私は微妙な違和感を覚えた。例年、新種牡馬が出てくると繁幸は必ず司会者からマイクを受け取り、この馬のどこに期待しているか、熱弁をふるってきた。だが、なぜなのか、この日はマイクを取らなかった。

展示会後の11時からウインブライトに種付け予定があると知った私は、「社長、せっかくだし見ていきましょうよ」と繁幸を誘った。頷いた繁幸、上野とともに、スタリオン事務所のラウンジで、前夜に続く雑談に興じながら、配合相手の到着を待った。

だが、その途中だった。

繁幸は突然椅子から立ち上がると、「僕は先に帰りますわ。おふたりはゆっくり見てってください」と言った。

繁幸にすれば種付けはいつでも見られる。無理に引き止める話でもなく、上野と私は車に乗り込むその姿を見送った。

戻ったラウンジで、上野と私の意見が一致した。

腸の調子が悪くなったのではないか……。

冷え込む時期であり、前夜の飲み食いで、体調が悪化した可能性を否定できなかった。

繁幸は翌日、日本競走馬協会の会合に参加した。同席した牧雄に私は電話を入れて、どんな様子だったか、繁幸の体調を訊いた。

「元気そうだったけどね。出た弁当、ほとんど食べてたし」

その言葉に心底ホッとしたものだ。

２日後の日曜日にも、繁幸の携帯に〈共同通信杯の見解を聞かせてください〉とメールを入れた。予想を教えて欲しかったのは事実だが、それ以上に、寝込んだりしていないか気になっていた。返信の入るタイミングや文面から、繁幸の様子はおおよそ想像できた。

短い言葉に滲んだ感情

〈体型に気になるところもあるけど、エフフォーリアが強いと思います。〉

すぐにきた返信に安心した私は、その教えのとおり、エフフォーリアから馬券を買った。のちに年度代表馬に輝く同馬は、２戦２勝にもかかわらず、この共同通信杯では４番人気に過ぎなかった。

エフフォーリアは後続に２馬身半の差をつけて完勝した。

〈儲かりました。ありがとうございます。強かったですね。〉

〈この馬はダービーを勝ちます。〉

再度の返信にはそう記されていた。

エフフォーリアはノーザンファームの生産馬だ。繁幸にはこの年、ダービーに出走できそうな関係馬がいなかった。それでも、どの馬が勝つか、ダービーのゴールシーンを思わないわけにはいかない性（さが）が、ノーザンファームにまたしてもダービーを勝たれるかもしれない悔しさが、短い言葉に滲んでいた。迎えたダービーで私は、何も考えずエフフォーリアの単勝を買った。

この日のメールが、私には、岡田繁幸との最後のやりとりになったからだ。

