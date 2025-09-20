◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-4 広島（19日、東京ドーム）

巨人のドラフト2位ルーキー・浦田俊輔選手は19日、2試合連続のマルチ安打を放ち、全打席出塁の躍動を見せました。

この日「8番・セカンド」でスタメン出場した浦田選手は2回に迎えた第1打席でセンターへのヒットを記録。4回の第2打席では3ボール1ストライクから追い込まれるも、7球目で四球をもぎ取り、2アウト1、2塁からの勝ち越し打に貢献しました。さらに第3打席でもレフトへの2塁打で2アウト2、3塁のチャンスメイク。さらなる追加点に貢献すると、この日の最終打席でも死球で全出塁となりました。

試合後、阿部慎之助監督は第2打席の四球を特に評価。「8番バッターって難しいんですけど、ヒットより素晴らしいフォアボールだった」と語りました。さらに「一度ファームに落ちてから状態がいいのをずっとキープしてる」とし「痛いかゆい言わなくなったので成長してる」と阿部監督らしい言葉で称賛しました。

そんな浦田選手は守備でも躍動。1点リードで迎えた7回2アウトの場面では、ファビアン選手に2ランを浴びての投手交代直後と、流れを変えたい場面でしたが、小園海斗選手の鋭い打球にダイビングキャッチ。気迫あふれるプレーでチームを鼓舞しました。