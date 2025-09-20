【ザ・メープルマニア】新作ピスタチオ登場♪限定クッキー&セレクション

サクサクのクッキーと香ばしいピスタチオチョコのマリアージュ♡「ザ・メープルマニア」から、秋の新作「メープルピスタチオクッキー」が数量限定で登場しました。さらに、人気のメープルバタークッキーやフィナンシェも詰め合わせた豪華なセレクションも発売予定。自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもぴったりの限定スイーツです。

新作♡メープルピスタチオクッキー

メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクとした食感に焼き上げたクッキーで、ピスタチオチョコ※をサンドした限定フレーバー。

メープルのやさしい甘みと、ピスタチオの深い旨味が絶妙に重なります。9枚入1,270円（税込）。

販売はグランスタ東京や京王新宿店などの常設店舗、さらに羽田空港内の催事店舗でも展開。数量限定のため、なくなり次第終了です。

豪華♡セレクションセットも登場

9月19日（金）からは、「ザ・メープルマニアセレクション（ピスタチオ）32個入」も販売開始。価格は5,400円（税込）。

内容はメープルバタークッキー×11枚、メープルフィナンシェ×10個、メープルピスタチオクッキー×11枚の3種セット。

メープル尽くしの贅沢アソートは、大人数でのシェアやギフトにぴったりです。

定番人気のメープルスイーツも♡

メープルバタークッキー



9枚入 価格：1,130円（税込）／18枚入 価格：2,260円（税込）／32枚入 価格：4,000円（税込）

サクサク生地にバター風味チョコをサンド。JR東日本おみやげグランプリ2023で総合グランプリ受賞の人気No.1。

メープルフィナンシェ

6個入 価格：1,300円（税込）／12個入 価格：2,600円（税込）

外はカリっと、中はしっとり♡メープルの香りが広がる焼き菓子。

今だけの特別な甘さを楽しんで♪

新作のメープルピスタチオクッキーと、豪華なセレクションセットは、秋のギフトやティータイムを彩る特別なスイーツです。

どちらも数量限定販売なので、気になる方はお早めにチェックしてみてください。定番のバタークッキーやフィナンシェとあわせて、ザ・メープルマニアならではのメープルの魅力を堪能してみませんか？