長野に“愛犬と泊まれる1日1組限定ヴィラ”誕生へ！ 本格バレルサウナ＆ドッグランを併設
大切な愛犬と過ごせる1日1組限定の宿“エンパイル・ヴィラ”が、10月から、長野・佐久市にオープン。宿泊予約サイト「リゾートグランピングドットコム」では、施設の掲載と予約受付を開始した。
【写真】サウナ完備のドッグガーデンがすてき！ エンパイル・ヴィラの詳細
■星空を満喫できるサウナ
今回オープンするエンパイル・ヴィラは、軽井沢からもほど近い佐久市の豊かな自然に抱かれた場所で、愛犬と泊まれるサウナ付き1棟貸宿。
愛犬との快適な滞在を第一に考えた客室は、開放感あふれるリビングをはじめ、調理器具がそろったキッチンや、広々とした寝室、愛犬用のケージ、充実したアメニティなどがあり、さまざまな工夫が凝らされている。
また、心身を癒やす本格バレルサウナが登場。木の香り＆温もりに包まれたサウナとガーデン内のととのいスペースで至福の”ととのい”体験を楽しむことが可能で、特に晴れた夜には息をのむほどの美しい星空も満喫できる。
さらに、サウナ横には愛犬をノーリードで自由に遊ばせられるプライベートドッグランを完備。加えて、トイレシートや愛犬用ベッド、食器、風呂グッズなどペットアメニティも充実しており、ペットフレンドリーな宿となっている。
