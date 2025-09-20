昭和天皇の后（きさき）・香淳（こうじゅん）皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」が完成し、１８日に天皇、皇后両陛下に、１９日に上皇ご夫妻にそれぞれ献上（奉呈）された。

宮内庁が１７年かけて編さんした。誕生から逝去までの９７年３か月の歩みが計１３冊、約２６４万字でつづられており、１０月９日に同庁ホームページで公開される予定。

同庁によると、公的な活動や宮中行事のほか、結婚や上皇さまの誕生など家族との歩みも記されているという。昭和天皇とともに戦前戦後と激動の時代を生きた香淳皇后の姿がどう描かれたかが注目される。

実録は、天皇や皇族の動静を確実な資料に基づいて記した年代記。年月日順に記す「編年体」と呼ばれる形式で、原則として口語体で書かれた。編さん作業では、元側近の日記や公文書など約１５００件の資料を利用したほか、元側近ら３０人に対する証言聞き取りも行われた。

献上された「奉呈本」１３冊はＢ５判で計３８２８ページ。２０１４年に公表された「昭和天皇実録」は計１万２１３７ページで、約３分の１の分量となった。編さんにかかった経費は人件費を除いて約５５９０万円だった。

明治以降の「皇后実録」では、明治天皇の后・昭憲皇太后、大正天皇の后・貞明皇后の実録が１９５０〜６０年代に完成し、いずれも約１００万字前後だった。

同庁は昭和天皇実録については、情報公開請求に対する開示や書籍の出版などを通じて公開したが、今回は初めてホームページで公開する。同庁は「デジタル化の進展を背景に、閲覧希望者の利便性を優先させた」としている。

同庁の西村泰彦長官は奉呈にあたり、「激動の時代を昭和天皇のおそばにあって全国民と共に歩まれた香淳皇后のご生涯について、理解が深まることを期待している」との所感を発表した。

◆香淳皇后＝１９０３年（明治３６年）３月６日、皇族の久邇宮邦彦（くにのみや・くによし）王、俔子（ちかこ）妃の長女として誕生。名前は良子（ながこ）。２４年（大正１３年）１月に皇太子時代の昭和天皇と結婚し、上皇さまをはじめ２男５女をもうけた。２０００年（平成１２年）６月１６日に９７歳で逝去した。