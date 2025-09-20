元Juice=Juice稲場愛香、最新写真集は“香り”がテーマ 大胆ランジェリー姿に初挑戦も
元Juice=Juiceで昨年ソロアーティストとしてデビューし、音楽活動を中心に演技など幅広く活躍している稲場愛香（27）が、11月15日に最新写真集をリリースする。
【写真】ビキニ姿で大胆美ボディを披露する稲場愛香
本作のテーマは「香り」。稲場自身が愛する「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダー」といった香りをイメージに、台湾を舞台に多彩なシチュエーションと衣装で表現した。スイートでスパイシー、ナチュラルでエキゾチックな雰囲気の中に、彼女が持つやわらかさと強さ、大人の色気を閉じ込めている。
ドレスやワンピース、カジュアルな衣装はもちろん、水着カットも収録。さらに自身初となるランジェリー姿にも挑戦し、成長した稲場の覚悟と意志を感じられる一冊となっている。
稲場は「2年ぶりの写真集。年齢的にもかなり大人になってきたので、今だから見せられる、今もまだ見せられる、どちらの私も表現したいと挑みました！しかも念願の海外ロケ。台湾についてそこまで詳しくはなかったのですが、実際行ってみると素敵な景色がたくさんで、大好きなジブリ作品の『千と千尋の神隠し』のモデルにもなったと言われている『九ふん』など、いつか旅行してみたいと思っていた場所でも撮影することができました」。
「また今回は現地の方と触れ合ったり、文化を積極的に知ろうと心がけ、多くの刺激を受けたので、写真を通して私の成長が伝わると嬉しいです。そして裏テーマは「背中！」とスタッフさんと話していたほど、背中！背中！背中！という感じで、ひたすら大胆に背中をみせた衣装やポーズに注目してもらいたいです！(ダンスで培った背筋がとても役に立ちました笑)もちろんテーマである“香り”が、場面ごとの写真から感じていただきたいと思います」。
「なかまなかんの皆さん！ いつも応援ありがとうございます。皆さんのおかげで今回こうして5度目の写真集を出すことができます。また写真集を出して欲しいよ!!という声もたくさんいただいていたので、その期待に応えられるような作品になっていることを願っています。忙しい日々の中で、ちょっと疲れてしまった時、癒されたい時、是非何度も見返してもらって明日からも“がんばりまなかんしよう！”と思ってもらえたらうれしいです」とコメントしている。
