大谷翔平 連続二塁打のマルチ安打で決勝点を演出！山本由伸は6四球も無失点の力投

＜2025年9月18日(日本時間19日) ロサンゼルス・ドジャース 対 サンフランシスコ・ジャイアンツ ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手（31）は18日（日本時間19日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。

4打数2安打を放ち、勝利に貢献した。試合はドジャースが2対1で接戦を制し、地区優勝へのマジックを「6」とした。

この日は試合前にカーショウ投手（37）の今季限りでの引退が発表され、球場は特別な雰囲気に包まれた。大谷はその中で快音を響かせ、存在感を示した。

第3打席の6回、大谷は右腕ウェブのスイーパーを捉え、ライトフェンス直撃の二塁打を放ち、先制点の起点に。さらにフリーマンの適時打で自身も生還し、この回の2点を演出した。

第4打席でも左中間へ鋭い二塁打を放ち、長打力を見せつけた。成績は4打数2安打1得点で打率を.283、OPSを1.012とした。

先発の山本は変化球の制球に苦しみ6四球を与えたものの、被安打1、7奪三振で5回1/3を無失点。108球を要したが要所を締め、先発の役割を果たした。

その後は救援陣が継投でつなぎ、7回にはトライネンが満塁のピンチを背負いながらも2者連続三振で切り抜け、勝利を守り抜いた。

大谷は「あと一歩で本塁打」という当たりもあり、好調ぶりを印象づけた。カーショウの引退発表で揺れるチームにとって、そのバットで勝利をもたらした一戦となった。

