一粒一粒に意味あり、『米』の字に込められた農耕精神【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

「米」という漢字は、バラバラになった稲穂をイメージ

象形文字と八十八の手間の話

私たちに馴染み深い「米」という漢字。見慣れたこの字の形をじっくり見てみると、中央から四方に伸びる線が、バラけた稲の粒のようにも見えてきます。

実際に、「米」という漢字の先駆けとなった象形文字にはいくつかの説があります。もっとも知られているのは、脱穀された稲穂が四方に飛び散る様子をかたどったものとする説で、古代中国で生まれたこの字は、もともと〝粒状のものが散った状態〟を表していたといわれています。また、稲の穂そのものを図案化したという見方もあり、「米」という字がいかに稲と密接に結びついていたかがうかがえます。

一方で、もうひとつよく知られている説があります。米が実るまでには八十八回もの手間がかかるとされ、「八」「十」「八」の３つの数字を組み合わせて「米」という字になった、というものです。こちらは民間の説ですが、稲作にかける労力や祈りの深さを表しているという言い伝えがあります。たった一粒の米にも、数えきれない工程と感謝の気持ちが込められている─そんな農耕文化の精神が伝わってきます。

さらにこの「米」の字は、「糧」「糖」「粥」など、多くの漢字の一部としても使われています。これは、食料や甘味料などの原料として米が重要な存在だったことを示す名残です。

形に注目！「米」という字の由来

象形文字としての「米」

象形文字では、「米」という字は脱穀された稲穂がバラバラに飛び散る様子をかたどったものとされています。

民間説・八十八の手間

「八」「十」「八」の3つの文字を並べて組み合わせたという説です。米は苗を植える、水を引く、害虫を防ぐなど八十八回の手間ひまをかけて育てるからといわれています。

「米」がつく漢字を探してみよう

糖（とう）粉（こな）粥（かゆ）粒（つぶ）

「糖」は昔、米を発酵させて甘味料をつくったことに由来するなど、米へんは米からつくるものや食に関係する言葉に多く見られます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著：トキオ・ナレッジ