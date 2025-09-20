今回は、普段育児をしない夫がママ友に怒られたエピソードを紹介します。

マジで地獄のよう…

「妻が1週間入院することになりました。その間、俺が小学生と保育園に通う子供たちをひとりでみることになったのですが……マジで地獄のようでした。

食事などの家事だけでなく、子供たちの保育園や学童の送迎、寝かしつけなどとにかくしんどくて……。さらに旗振り当番だったみたいなんですが、俺はそのことをすっかり忘れていて、妻のママ友に『奥さんを見習ったらどうですか？』と怒鳴られてしまいました。

また、学童に子供を迎えに行ったら子供はおらず……。どうやら妻のママ友が習い事に連れていってくれたようですが、マジであせりましたね。にしても、妻がふだんいかに仕事以外にいろんなことをしていたのか、身に染みて分かりました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 奥さんの入院を機に、もっと家事育児をするようになるといいですがね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。