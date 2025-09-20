ベティスvsソシエダ 試合記録
【ラ・リーガ第5節】(Estadio La Cartuja de Sevilla)
ベティス 3-1(前半1-1)ソシエダ
<得点者>
[ベ]クチョ・エルナンデス(7分)、オウンゴール(49分)、パブロ・フォルナルス(69分)
[ソ]ブライス・メンデス(13分)
<警告>
[ベ]ソフィアン・アムラバト(34分)、ナタン(39分)、ジュニオール・フィルポ(66分)
[ソ]ブライス・メンデス(7分)、パブロ・マリン(18分)、ジョン・アランブル(26分)、ジョン・ゴロチャテギ(34分)、イゴール・スベルディア(54分)、ドゥイェ・チャレタ・ツァル(71分)、カルロス・ソレール(86分)
観衆:59,773人
└久保建英が先発復帰もソシエダ3連敗…依然未勝利で降格圏転落の危機
└久保建英が先発復帰もソシエダ3連敗…依然未勝利で降格圏転落の危機