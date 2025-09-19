池尻大橋「OFS. TOKYO」が照明とキャンドルの企画展を開催　国内外の作家やブランドが集結

東京・池尻大橋のギャラリー兼ショップ「オーエフエスドットトーキョー（OFS. TOKYO）」が、国内外の作家やブランドによる照明器具とキャンドルを集めた企画展「宵の灯-あかりの工芸-」を開催している。会期は10月23日まで。

【画像をもっと見る】

会場では、作家やブランド全5者が手掛けた作品をインスタレーション形式で展示・販売。照明器具では、「炭化焼成」という技法を用いて偶然性を活かした陶器を作る台湾人作家・王瑞竺や、素材を引き立てるミニマルなデザインと日本の職人技術が融合した照明ブランド「オン（ON）」、ジュエリー職人が手掛ける真鍮ブランド「千」が揃う。キャンドルでは、陶芸の技法を転用した柔らかなフォルムが特徴の「とー（THO）」と、植物性ワックスを用いたアートピースのような色使いのキャンドルを展開する「チェ チェ（c’è c’è）」が出展している。

■宵の灯-あかりの工芸-

会期：2025年9月18日（木）〜10月13日（月）

会場：OFS GALLERY

所在地：東京都世田谷区池尻3-7-3

時間：12:00〜20:00（10月13日は18:00まで）

定休日：火曜・水曜

特設ページ