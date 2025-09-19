渡辺直美が手掛ける「プニュズ」がプレイステーションとコラボ　スウェットやジャージなど全24型を展開

渡辺直美が手掛けるファッションブランド「プニュズ（PUNYUS）」が、発売30周年を迎えた「プレイステーション（PlayStation™）」とのコラボレーションコレクション第1弾を発売した。SHIBUYA109店、スカイツリータウンソラマチ店、原宿竹下通り店、あべのキューズモール店、公式オンラインストア、9月24日までルミネ町田で開催しているポップアップストアで取り扱っている。なお、第2弾は10月10日に販売を開始する。

コラボコレクションは、「PlayStation Family Mark”」や「PlayStation Shapes Logo」を大胆に使用した全24型を展開。発売当時を彷彿とさせるディテールを散りばめ、プニュズらしいストリート感やユーモアを落とし込んだワンピースやニット、スウェット、ジャージ、小物などをラインナップしている。価格帯は2200〜9900円。

また、「サイズやジェンダーを超え多くの方に楽しんでほしい」というブランドポリシーを反映し、サイズ展開の見直しを実施。これまでの1〜4の4サイズ展開を拡大し、同コレクションから1〜5の5サイズ展開としている。

◾️ポップアップストア

開催期間：〜2025年9月24日（水）

会場：ルミネ町田 2階 POP-UP SPACE

所在地：東京都町田市原町田6-1-11