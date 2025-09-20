日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の4万5050円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
46298.01円 ボリンジャーバンド3σ
45333.87円 ボリンジャーバンド2σ
45050.00円 20日夜間取引終値
45045.81円 19日日経平均株価現物終値
44850.00円 5日移動平均
44400.00円 一目均衡表・転換線
44369.74円 ボリンジャーバンド1σ
43705.00円 一目均衡表・基準線
43405.60円 25日移動平均
42441.46円 ボリンジャーバンド-1σ
41477.33円 ボリンジャーバンド2σ
41455.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41084.27円 75日移動平均
40513.19円 ボリンジャーバンド3σ
40380.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38972.15円 200日移動平均
株探ニュース
