TOPIX先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.5ポイント高の3136.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3194.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
3165.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
3147.68ポイント 19日TOPIX現物終値
3136.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
3136.50ポイント 20日夜間取引終値
3134.00ポイント 一目均衡表・転換線
3133.60ポイント 5日移動平均
3108.18ポイント 25日移動平均
3103.25ポイント 一目均衡表・基準線
3079.39ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3050.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3021.81ポイント ボリンジャーバンド3σ
2973.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2946.53ポイント 75日移動平均
2926.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2795.14ポイント 200日移動平均
株探ニュース
