　20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.5ポイント高の3136.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3194.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3165.76ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3147.68ポイント　　19日TOPIX現物終値
3136.97ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3136.50ポイント　　20日夜間取引終値
3134.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3133.60ポイント　　5日移動平均
3108.18ポイント　　25日移動平均
3103.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3079.39ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3050.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3021.81ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2973.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2946.53ポイント　　75日移動平均
2926.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2795.14ポイント　　200日移動平均


