グロース先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の769ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
810.33ポイント ボリンジャーバンド3σ
798.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
786.54ポイント ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント 一目均衡表・基準線
774.64ポイント 25日移動平均
772.99ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
769.00ポイント 20日夜間取引終値
766.80ポイント 5日移動平均
766.50ポイント 一目均衡表・転換線
762.74ポイント ボリンジャーバンド-1σ
761.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
760.44ポイント 75日移動平均
750.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
747.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.95ポイント ボリンジャーバンド3σ
697.49ポイント 200日移動平均
