　20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の769ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

810.33ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
798.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
786.54ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント　　一目均衡表・基準線
774.64ポイント　　25日移動平均
772.99ポイント　　19日東証グロース市場250指数現物終値
769.00ポイント　　20日夜間取引終値
766.80ポイント　　5日移動平均
766.50ポイント　　一目均衡表・転換線
762.74ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
761.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
760.44ポイント　　75日移動平均
750.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
747.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.95ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
697.49ポイント　　200日移動平均


株探ニュース