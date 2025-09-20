この記事をまとめると ■観光バスには衝突被害軽減ブレーキが装備されるようになってきた ■路線バスでは乗客の転倒リスク防止の観点から非装着の場合が多い ■トラックの世界でも衝突被害軽減ブレーキが普及しているが評判はイマイチだ

路線バスには衝突被害軽減ブレーキがほとんどついてない

あらゆる職業で働き手不足が深刻となっている日本だが、その最たるものとしてよくメディアにも登場してくるのがバス運転士となる。

仕事にかかる負担や責任を考えると、給料が安いといった収入面や、土曜・日曜が決まって休めないというよりは、年間休日数自体が少ないといったところや、交通事故発生リスクという精神的負担が大きいようである。

貸切（観光）バスでは、衝突被害軽減ブレーキの義務装着など、安全運行を支援するさまざまなデバイスが装着されるようになったのだが、路線バスではそのようなデバイスといえば、健康起因などにより運転士が走行中にバスを運転できなくなった場合、所定のボタンを押すことでバスが緊急停止する「ドライバー異常時対応システム（EDSS）」が義務装着されるようになったくらい。それでも、走っている路線バスのなかでEDSSが装着されている車両はまだ少ないのが現状となっている。

いまどき乗用車ならば当たり前のように装着されている、自動ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）すら路線バスには装着されていない現状をみて、運転士を志そうとするひとの家族が運転士になることへ反対するということも珍しくないようである。

「なぜ装着しないのか？」というのは、単に製造コストといった問題だけではない。仮に客席以外、つまり立ったままの乗客がいるなかで、乗用車のような感覚で自動ブレーキが作動してしまうと、車内転倒事故を誘発してしまうことも大きいようである。

路線バスに乗っていると、「立ったままご乗車のお客さまはつり革や手すりにつかまってください」と車内放送が入るのは、バスのような大きな車両がやむなく急ブレーキをかけると、何かにつかまっていても、車内で吹き飛ばされるといった表現が似合うような状況となるので、まず立っていれば、転倒はまぬがれないといってもいいだろう。

最近は最後列席の真ん中部分を着席禁止にするバス事業者が多いが、これも急ブレーキがかかると座っていても前方に吹き飛ばされてしまうことを防ぐ意味がある。

路線バスが思い切りブレーキを踏んで緊急停止を試みるということは、よほど緊急性が高くないとまず起こらない。バス運転士は、不測の事態を避けるためにも細心の注意を払って日々運転しているのである。

自動ブレーキや自動運転はドライバーの質を下げる

トラックでは2014年より大型車両で自動ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）が義務装着されている。しかし、自動ブレーキが作動することで荷崩れが起きることを恐れ、自動ブレーキの作動をキャンセルして運行しているケースがあるとのこと。

そして、2025年9月以降発売の車両については、新型車のトラックやバス（貸切）を対象とし、歩行者にも対応した自動ブレーキ搭載が義務づけられている。歩行者へも対応というと、より安全運行をサポートしそうと期待ももてるのだが、より頻繁に作動し荷崩れや車内事故の増加を懸念する声もあるようだ。

バスやトラック事業者のなかには、あと付けで警報を発することで運転士が安全運転を心がけるようになり、追突事故削減効果の高いデバイスの装着を進めるところもある。自動ブレーキが作動する前に危険を感知して警報を発することで、プロとなる運転士が適切な回避行動をとることができ、荷崩れや車内事故抑止にも効果を発揮するともいえよう。

トラックやバスなどプロドライバーの世界では、自動ブレーキを作動させる前に危険を回避することで被害拡大もしくは被害防止を図って、安全運行しているのが現状となっている（自動ブレーキが作動した段階ではもう遅いとの話もある）。ただし、今後働き手不足を背景に、プロ運転士に必要な二種免許の取得要件の緩和が進んでいくことになる。

そうなると、いま以上に実際雇用した事業者が自動ブレーキなどのデバイスも考慮した、入念な安全運転教育が必要となってくることになるだろう。そして、その先にあるのは、自動運転や完全無人運行となるわけなのだが、車両は自動で動くけど安心・安全な運行レベルは下がっていきかねないとも考えてしまいがちなので、そこを技術でどこまでカバーしていくのかも今後は注目していきたい。