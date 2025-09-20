【GUの黒】が40・50代に全力おすすめ！ 上品にキマる♡「高見えスカート」

トレンドのクラシック回帰の影響を受け、淑女スタイルに注目が集まっている今シーズン。最旬ルックを楽しみたいミドル世代におすすめしたいのは【GU（ジーユー）】の「高見え黒スカート」です。今回は、ベロア素材のナロースカートとカットソー素材のフレアスカートをご紹介。穿くだけで上品にキマりそうなスカートは、オンにもオフにも幅広く活躍の予感。

コーデをランクアップできる高見えベロアスカート

【GU】「ベロアナローマキシスカートZ + E」〈BLACK〉\2,990（税込）

上品な光沢感のあるベロア素材と重厚感のある黒が、リュクスなムードを演出。プチプラとは思えない高見えスカートは、ワンランク上の着こなしを楽しみたいミドル世代にうってつけかも。落ち感のあるナローシルエットでスッキリ見えしそう。ウエストゴムで楽に穿けそうで、何かと便利なポケットが付いているのも嬉しいポイントです。

ミドル世代に似合うオフィススタイル

「40代コーデ」のハッシュタグを付けて投稿しているスタッフさん。「綺麗め、エレガント好きさんにオススメ」と、ボウタイブラウスを合わせた着こなしを提案。きちんと感も華やかさも備わったコーデは、オフィスシーンにもぴったり。足首が見えるくらいのマキシ丈なので、スカートを穿くとソワソワしてしまう……。そんなミドル世代も挑戦しやすそうです。

フェミニンムードをまとって格上げできるフレアスカート

【GU】「カットソーフレアスカートQ」〈BLACK〉\2,990（税込）

ふわっと広がるフレアラインと、膝が隠れるミディ丈が優雅な雰囲気を演出。フェミニンムードをまとって、一点投入するだけで上品に決まりそうなスカート。トップスをインしてベルトマークすれば、最旬クラシカルスタイルが簡単に完成しそう。カットソー素材で作られているため、デイリーコーデに気負わず取り入れられそうです。

セレモニーシーンにも使えるお手本コーデ

「ママコーデ」のハッシュタグを付けて投稿しているスタッフさん。ダブルブレストジャケットを羽織ってきちんと感を備えれば、子供の行事やセレモニーシーンにぴったりのきれいめコーデに。縦の切り替えデザインがフレアシルエットの美しさを際立たせ、スタイルアップも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i