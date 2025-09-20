◇陸上 世界選手権東京大会 第8日 女子20キロ競歩（2025年9月20日 国立競技場発着）

女子20キロ競歩が始まり、日本勢は4大会連続出場の藤井菜々子（26＝エディオン）、6大会連続代表の岡田久美子（33＝富士通）、2大会連続出場の柳井綾音（21＝立命館大）が国立競技場をスタートした。

今年2月の日本選手権20キロ競歩を1時間26分33秒の日本記録で制した藤井は19年ドーハ大会7位、22年オレゴン大会6位で、世界選手権3度目の入賞を狙う。また、1時間27分41秒の自己ベストを持つ岡田も19年ドーハ大会で6位入賞しており、日本代表ラストレースで集大成の歩きを目指す。柳内は24年パリ五輪では混合リレー専念のため20キロ出場を辞退。世界選手権初出場の23年ブダペスト大会では30位だった。

パリ五輪金メダルの楊家玉（29＝中国）、前回大会女王のマリア・ペレス（29＝スペイン）、22年オレゴン大会優勝のキンベルリ・ガルシアレオン（31＝ペルー）、21年東京五輪金のアントネラ・パルミザノ（34＝イタリア）とメンバーがそろっており、激しい優勝争いが繰り広げられそうだ。